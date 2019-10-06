Son Dakika
Sinop'ta trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 6 ağır yaralı
Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lı teröristlerden ÖSO mevzilerine saldırı
“Sudan'ın 'terörü destekleyen ülkeler listesinden çıkarılması ortak hedef“
Cimnastikte ilk Tokyo kotası Nazlı'dan
Kuzey Kore ile ABD arasındaki görüşmeler kesildi

Edirne'de düzensiz göçmen operasyonu

EDİRNE (AA) - Edirne'de düzenlenen operasyonda 25 düzensiz göçmen yakalandı. Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Meriç ilçesine bağlı Küçük Doğanca Mahallesi'nde yaptıkları kontrollerde, M.Ç'nin kullandığı minibüsü durdurdu. Araçta...

Genel 06.10.2019, 10:39
Edirne'de düzensiz göçmen operasyonu
banner63

EDİRNE (AA) - Edirne'de düzenlenen operasyonda 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Meriç ilçesine bağlı Küçük Doğanca Mahallesi'nde yaptıkları kontrollerde, M.Ç'nin kullandığı minibüsü durdurdu.

Araçta yapılan aramada yasadışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan İran, Irak, Cezayir, Filistin ve Afganistan uyruklu 25 kişi yakalandı.

Düzensiz göçmenler, yapılan kontrolün ardından İl Göç İdaresine gönderildi. Minibüs sürücüsü M.Ç, gözaltına alındı.


#düzensiz göçmen #göçmen #operasyon
Yorumlar (0)
16°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 06 Ekim 2019
İmsak 05:20
Güneş 06:43
Öğle 12:42
İkindi 15:55
Akşam 18:30
Yatsı 19:48
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Konyaspor 7 12
3. Fenerbahçe 7 11
4. Gaziantep FK 6 11
5. Antalyaspor 7 11
6. Malatyaspor 7 10
7. Galatasaray 7 10
8. Trabzonspor 6 9
9. Sivasspor 6 9
10. Göztepe 7 9
11. Başakşehir 6 8
12. Denizlispor 7 8
13. Ankaragücü 6 8
14. Çaykur Rizespor 6 8
15. Kasımpaşa 7 7
16. Beşiktaş 6 5
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Balıkesirspor 7 13
2. Akhisar Bld.Spor 7 13
3. Fatih Karagümrük 7 12
4. Altay 7 12
5. Bursaspor 7 12
6. Ümraniye 6 11
7. Hatayspor 6 11
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 6 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Osmanlıspor 6 10
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 6 5
15. Giresunspor 7 5
16. Menemen Belediyespor 6 4
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 7 16
3. Leicester City 8 14
4. Crystal Palace 8 14
5. Burnley 8 12
6. Arsenal 7 12
7. West Ham 8 12
8. Tottenham 8 11
9. Chelsea 7 11
10. Bournemouth 7 11
11. M. United 7 9
12. Sheffield United 8 9
13. Brighton 8 9
14. Aston Villa 8 8
15. Wolverhampton 7 7
16. Southampton 7 7
17. Everton 8 7
18. Norwich City 8 6
19. Newcastle 7 5
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Granada 8 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Eibar 8 9
13. Real Valladolid 7 9
14. Real Betis 8 9
15. Deportivo Alaves 8 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@