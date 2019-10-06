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Edirne'de düzensiz göçmen operasyonu
EDİRNE (AA) - Edirne'de düzenlenen operasyonda 25 düzensiz göçmen yakalandı. Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Meriç ilçesine bağlı Küçük Doğanca Mahallesi'nde yaptıkları kontrollerde, M.Ç'nin kullandığı minibüsü durdurdu. Araçta...
Genel 06.10.2019, 10:39
EDİRNE (AA) - Edirne'de düzenlenen operasyonda 25 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Meriç ilçesine bağlı Küçük Doğanca Mahallesi'nde yaptıkları kontrollerde, M.Ç'nin kullandığı minibüsü durdurdu.
Düzensiz göçmenler, yapılan kontrolün ardından İl Göç İdaresine gönderildi. Minibüs sürücüsü M.Ç, gözaltına alındı.
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