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Edirne'de iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Cevat Atman idaresindeki 22 PG 102 plakalı otomobil, Enez Kavşağı'nda, Kerim Süvariler'in kullandığı 22 RL 673 plakalı otomobille çarpıştı....
Genel 09.10.2019, 18:30
EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Cevat Atman idaresindeki 22 PG 102 plakalı otomobil, Enez Kavşağı'nda, Kerim Süvariler'in kullandığı 22 RL 673 plakalı otomobille çarpıştı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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