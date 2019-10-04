Edirne'de kuvvetli sağanak
EDİRNE (AA) - Edirne'de kuvvetli sağanak, yaşamı olumsuz etkiliyor.Çiseleme şeklinde başlayan yağış kısa sürede kuvvetli sağanağa dönüştü.Cadde ve sokaklarda kısa sürede su birikintileri oluştu. Trafikte aksamalara neden olan sağanak...
Genel 04.10.2019, 15:52
EDİRNE (AA) - Edirne'de kuvvetli sağanak, yaşamı olumsuz etkiliyor.
Çiseleme şeklinde başlayan yağış kısa sürede kuvvetli sağanağa dönüştü.
Cadde ve sokaklarda kısa sürede su birikintileri oluştu. Trafikte aksamalara neden olan sağanak nedeniyle bazı vatandaşlar tarihi çarşılara sığındı.
Meteorolojiye göre kuvvetli sağanak geceye kadar aralıklarla devam edecek.
- Güneyde fırtına da etkili
Çataltepe Mahallesi'nde sürü halinde yaklaşık 300 keçi şiddetli fırtınaya yakalandı.
Bu mevkide otlayan keçi sürüsü, şiddetli rüzgardan korunmak için çobanlarının yönlendirmesiyle ağıllarına yöneldi.
Bu sırada, çeltik tarlalarındaki biçerdöverler hasada ara vermek zorunda kaldı.
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