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Edirnekapı Şehitliği’nde hüzünlü bayram

Şehit aileleri ve yakınları Kurban Bayramı’nın ilk gününü Edirnekapı Şehitliği’nde yakınları için dua ve yasin okudu

Genel 11.08.2019, 15:34
Edirnekapı Şehitliği’nde hüzünlü bayram
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Şehit aileleri ve yakınları Kurban Bayramı’nın ilk gününü Edirnekapı Şehitliği’nde yakınları için dua ve yasin okudu

Kurban Bayramı şehit aileleri ve yakınları için bu bayramda buruk geçti. Bayramın ilk gününü şehitlikte geçiren vatandaşlar, şehit olan yakınları için dua ve yasin okudu. Hem hüzünlü hem de gururlu olan aileler, yakınlarının mezarlarını temizledi. Ayrıca, Edirnekapı Şehitliği’nde megafondan şehitler için Kuran-ı Kerim tilaveti verildiği görüldü.

’ONUN TEK BAYRAMLAŞTIĞI YER BU SOĞUK MEZAR TAŞI MAALESEF’

Bayramlarda en çok çocuğu açısından zorlandığını dile getiren 15 Temmuz Şehidi İbrahim Yılmaz’ın eşi Esma Yılmaz, "Eşim 25 yaşında Saraçhane’de şehit oldu. Bayramda en çok çocuğum açısından zorlanıyorum. O zaman 9 aylıktı. Şimdi 3 buçuk yaşında. Dün gece bana ’Anne Allah babamı seviyor mu?’ diye sordu. ’Seviyor’ dedim. ’O zaman bir güncük izin alsa, cennetten gelse bir elini öpsem sonra geri gitse’ dedi. Cevap veremedim. Onun tek bayramlaştığı yer bu soğuk mezar taşı maalesef. Geçmişte birlikte sofralarımız vardı. Aile hayatımız vardı. Şimdi aile hayatımız burası. Kendi mezar yerimde burada. Bayramları bile burada geçiriyoruz. Mezarlıktan korkanların hiç sevdiği ölmemiştir’ diye bir söz okumuştum. Çok hoşuma gitmişti. Biz mezarlıklarla artık arkadaş olduk. Bana izin verseler yatağımı serip burada yatarım ama evladım var onun için ayakta durmaya çalışıyorum" diye konuştu.

Babasını çok özlediğini söyleyen 15 Temmuz Şehidi Yunus Emre Sezer’in kızı Meryem Nur Ezer, "Babam şefkatli bir insandı. Özlüyorum onu. İçimde bir boşluk oluyor. Kendimi kalabalığın içinde yalnız biri gibi hissediyorum. Babamla bayramı geçirmeyi gerçekten çok isterdim" dedi.

(Alper Suat Tutaşı/İHA)
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