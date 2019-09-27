Ege Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem
ANKARA (AA) - Ege Denizi açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi Çanakkale açıklarında saat 16.35'te yer kabuğunun 7,12...
Genel 27.09.2019, 17:00 27.09.2019, 17:18
ANKARA (AA) - Ege Denizi açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin merkez üssünün, Çanakkale'nin Eceabat ilçesine 14,87 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.
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