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Ege Denizi'nde deprem

- Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde bir yer sarsıntısı daha kaydedildi - Ege Denizi'nde saat 18.38'de aynı büyüklükte bir deprem daha meydana gelmişti

Genel 30.08.2019, 18:33 31.08.2019, 00:22
Ege Denizi'nde deprem
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ANKARA (AA) - Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.21'de Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 7,19 kilometre derinlikte olduğu belirtildi.

Ege Denizi'nde saat 18.38'de aynı büyüklükte bir deprem daha meydana gelmişti.

#AFAD #Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı #deprem #Ege Denizi
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