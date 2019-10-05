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Ege Denizi'ndeki deprem, olumsuzluk yok!
- Datça Kaymakamı Mesut Çoban: - "Depremle ilgili herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil"
Genel 05.10.2019, 00:39 05.10.2019, 01:05
MUĞLA (AA) - Datça Kaymakamı Mesut Çoban, Ege Denizi'nde meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremin ilçede olumsuzluğa yol açmadığını bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), depremin merkez üssünün Datça ilçesine 66 kilometre mesafede olduğu ve yaklaşık 12 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlenmişti.
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