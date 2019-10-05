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Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'ndeki deprem, olumsuzluk yok!

- Datça Kaymakamı Mesut Çoban: - "Depremle ilgili herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil"

Genel 05.10.2019, 00:39 05.10.2019, 01:05
Ege Denizi'ndeki deprem, olumsuzluk yok!
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MUĞLA (AA) - Datça Kaymakamı Mesut Çoban, Ege Denizi'nde meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremin ilçede olumsuzluğa yol açmadığını bildirdi.

Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün saat 23.20'de Datça ilçesi açıklarında kaydedilen depremle ilgili herhangi bir olumsuzluğun söz konusu olmadığını belirterek, "An itibarıyla depremden kaynaklı olumsuz durum bilgisi gelmedi." ifadesini kullandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), depremin merkez üssünün Datça ilçesine 66 kilometre mesafede olduğu ve yaklaşık 12 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlenmişti.

#Datça #deprem #Ege Denizi #Mesut Çoban
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