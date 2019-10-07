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Ege Denizi'nde 490 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR (AA) - Sahil Güvenlik ekiplerince yapılan operasyonlarda İzmir, Çanakkale, Aydın ve Muğla'dan Yunan adalarına yasa dışı yollarla geçmeye çalışan toplam 490 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.İzmir'in Dikili, Menderes...

Genel 07.10.2019, 18:29
Ege Denizi'nde 490 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR (AA) - Sahil Güvenlik ekiplerince yapılan operasyonlarda İzmir, Çanakkale, Aydın ve Muğla'dan Yunan adalarına yasa dışı yollarla geçmeye çalışan toplam 490 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.

İzmir'in Dikili, Menderes ve Çeşme ilçelerinde lastik botlarla Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmenler olduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik ekipleri operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 312 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde yapılan çalışmalarda da 89 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Ekipler Muğla'nın Datça ilçesinde 36, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ise 42 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenlerin, işlemlerin ardından il göç müdürlüklerine teslim edileceği öğrenildi.

Öte yandan İzmir'in Çeşme açıklarında bulunan Karaada mevkinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu botun batması üzerine ekipler tarafından 4'ü çocuk 11 kişi kurtarılmış, botta bulunduğu belirtilen Türk vatandaşını arama çalışmalarının devam ettiği bildirilmişti.

#düzensiz göçmen #Ege Denizi #sahil güvenlik
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