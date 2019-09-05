Eğitim-Bir-Sen eğitim harcamalarının bilançosunu çıkardı

ANKARA (AA) - Eğitimciler Birliği Sendikasının (Eğitim-Bir-Sen) araştırmasıyla 2019-2020 öğretim yılında okul öncesinden ortaöğretim sonuna kadar aylık ortalama 251 lira harcama yapılması gerektiği tespit edildi.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Eğitim-Bir-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi eğitim harcamalarına ilişkin araştırma yaptı. Buna göre, okul öncesi eğitime yeni kayıt yaptıran öğrencinin ortalama okula başlangıç masrafı 785 lira, ilkokul düzeyinde okula başlayan bir öğrenci için ortalama masraf bin 190 lira olarak belirlendi.

Ortaokula başlayan bir öğrenci için bin 235 lira ve ortaöğretim düzeyinde ise bir öğrencinin ortalama eğitim masrafı bin 245 lira hesaplandı.

Okul öncesinden ilköğretim sonuna kadar geçen sürede bir öğrencinin ihtiyaçları için toplam 26 bin 710 lira harcanması gerekiyor. Bu harcamanın aylık tutarı ise 247 lira olarak tespit edildi.

Öğrenci ortaöğretime başladıktan sonra eğitimi boyunca ortalama 12 bin 430 lira, ayda ise ortalama 259 lira harcama yapılacağı belirlendi. Kantin ve yemekhaneye ayrılan para ile birlikte bu harcamanın okul öncesi ve ilköğretimde aylık ortalama 440 lira, ortaöğretimde ise ortalama 509 liraya çıktığı ortaya çıktı.

Eğitim masrafları içerisine ulaşım ihtiyaçlarının karşılanması için ödenen servis ücretleri de dahil edildiğinde, okul öncesi ve ilköğretimde ortalama maliyet 704 liraya, ortaöğretimde ise 763 liraya çıktığı saptandı.

Okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretimin sonuna kadar yapılan masraflara bakıldığında ise 2018-2019 öğretim yılında aylık ortalama 218 lira harcayan bir velinin, bu ödemesi yeni öğretim yılı için 251 liraya yükseldi.

Araştırmanın değerlendirme bölümünde, okul öncesi eğitim de dahil olmak üzere devletin çocuğu okula giden memurlara çocuk yardımını en az 251 liraya çıkarması gerektiği belirtildi.