“Eğlence Dünyası“ müzikali gün sayıyor

İSTANBUL (AA) - Oyuncu Müjdat Gezen'in yazıp yönettiği "Eğlence Dünyası" isimli yeni müzikal ekimde sanatseverlerle buluşacak.

Başrollerinde Cüneyt Arkın, Oya Başar, Ercan Bostancıoğlu, İlhan Daner, Kayhan Yıldızoğlu gibi usta isimlerin yer alacağı müzikal, 1453'ten 2019'a kadar İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki eğlence hayatını sahneye taşıyacak.

TİM Show Center'da perdelerini açmaya hazırlanan müzikalin detayları, boğaz turu eşliğinde düzenlenen basın toplantısında anlatıldı.

Toplantıya Müjdat Gezen, Cüneyt Arkın, Melihat Gülses, Yener Çevik, Kayhan Yıldızoğlu, Okay Köksal ve Ercan Bostancıoğlu gibi isimlerin yanı sıra oyunda rol alacak 118 kişilik kadrodan pek çok isim katıldı.

Müjdat Gezen, burada yaptığı konuşmada, müzik, mizah ve belgelerle hazırlanan sahneye taşınacak oyunda yer alan usta isimlerin her birinin kendisi için çok değerli olduğunu söyledi.

Müzikali aksaklık yaşamadan izleyiciyle buluşturmayı ümit ettiklerini ifade eden Gezen, şunları kaydetti:

"Melihat Gülses benim için Türk sanat musikisinde son yılların en büyük yorumcusu olarak takdim etmek istediğim biri. Onu bu oyuna razı ettim, çok teşekkür ediyorum. Rap şarkıcısı Yener Çevik de bizimle. Onu bir ödül töreninde tanıdım. Çok anlayamamıştım aslında ama bu oyunda onu herkes anlayacak. Eski dostlarım Kayhan Yıldızoğlu ve Cüneyt Arkın beni kırmadılar. Onlarla birlikte olmaktan çok mutluyum. Benim baba dostum Ercan Bostancıoğlu da aramızda o bizim her şeyimiz, uğurumuz. Türk milli takımının çok değerli bir güreşçisi Okay Köksal da bir güreşçi rolünü canlandıracak. Okay'ı kimse fazla tanımıyor. Bir televizyon programında hakkının yendiğini düşündüm ve o yüzden onunla çalışmak istedim."

Levent Kırca ve Oya Başar'ın kızı Ayşe Kırca annesiyle, Cüneyt Arkın’ın oğlu Kaan Polat Cüreklibatır ve Behzat Uygur'un oğlu Nejat Uygur da babalarıyla aynı sahneye çıkacağı müzikalin kadrosunda Cem Cücenoğlu, Fehmi Dalsaldı, Şebnem Schaefer, Selen Seyven, Buket Dereoğlu, Nazlı Mengi, Fide Köksal ve Aşık Nesimi gibi ünlü isimler yer alacak.

Oyunda, Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi milli güreşçi Okay Köksal'ın bir Türk güreşçisi rolünde seyirci karşısına çıkarken, Melihat Gülses, Yener Çevik, Ayben Erman, Semiha Yankı ve Sevcan Orhan'ın ise konuk ses sanatçıları olarak bulunacak.

Dekor tasarımına Barış Dinçel'in imza attığı, müzik direktörlüğünü Seçil Akın'ın üstlendiği ve kayıt çalışmalarının Müziklab'da Murat Yelken eşliğinde yapıldığı müzikalin, koreografisi Pınar Ataer, kostümleri ise Aygül Kostüm Evi tarafından hazırlanacak. Ünlü makyaj ustası Corci'nin yanı sıra dans grubu, mehter takımı ve diğer rollerle birlikte oyunda 118 kişilik bir kadro görev alacak.