EGM'den 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımı
ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ilişkin video yayımlandı. Genel Müdürlük, 30 Ağustos Zafer Bayramı etiketi ile sosyal medya hesaplarında paylaştığı videoda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün...
ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ilişkin video yayımlandı.
Genel Müdürlük, 30 Ağustos Zafer Bayramı etiketi ile sosyal medya hesaplarında paylaştığı videoda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yanı sıra Kurtuluş Savaşı, Çanakkale Şehitliği, Ömer Halisdemir, Fethi Sekin, 15 Temmuz direnişine katılan vatandaşların ve Büyük Taarruzun zaferle sonuçlandığını sembolize eden İzmir Hükümet Konağı'na asılan Türk bayrağının görüntüleri yer aldı.
"Vatanımızın birliği ve milletimizin bağımsızlığı uğruna verilen mücadeleyi 30 Ağustos Zaferi ile taçlandıran Büyük Önder Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve Kurtuluş Savaşı'mızın tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyoruz."
Klibin sonunda ise 30 Ağustos'a özel hazırlanan logoyla Zafer Bayramı kutlanıyor.
|İmsak
|04:38
|Güneş
|06:07
|Öğle
|12:54
|İkindi
|16:36
|Akşam
|19:32
|Yatsı
|20:55
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Denizlispor
|2
|6
|4. Çaykur Rizespor
|2
|6
|5. Trabzonspor
|2
|4
|6. Sivasspor
|2
|3
|7. Malatyaspor
|2
|3
|8. Beşiktaş
|2
|3
|9. Antalyaspor
|2
|3
|10. Gazişehir
|2
|3
|11. Ankaragücü
|2
|2
|12. Konyaspor
|2
|2
|13. Kayserispor
|2
|1
|14. Galatasaray
|2
|1
|15. Kasımpaşa
|2
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|0
|17. Başakşehir
|2
|0
|18. Göztepe
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|2
|6
|2. Hatayspor
|2
|6
|3. Fatih Karagümrük
|2
|6
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Keçiörengücü
|2
|4
|6. Adanaspor
|2
|3
|7. Akhisar Bld.Spor
|2
|3
|8. Osmanlıspor
|2
|3
|9. Bursaspor
|2
|3
|10. Balıkesirspor
|2
|3
|11. Menemen Belediyespor
|2
|3
|12. İstanbulspor
|2
|2
|13. Erzurum BB
|2
|1
|14. Boluspor
|2
|1
|15. Altay
|2
|1
|16. Altınordu
|2
|0
|17. Giresunspor
|2
|0
|18. Eskişehirspor
|2
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|3
|9
|2. Man City
|3
|7
|3. Arsenal
|3
|6
|4. Leicester City
|3
|5
|5. M. United
|3
|4
|6. Burnley
|3
|4
|7. Tottenham
|3
|4
|8. Brighton
|3
|4
|9. Sheffield United
|3
|4
|10. Crystal Palace
|3
|4
|11. Bournemouth
|3
|4
|12. Everton
|3
|4
|13. Chelsea
|3
|4
|14. West Ham
|3
|4
|15. Wolverhampton
|3
|3
|16. Aston Villa
|3
|3
|17. Norwich City
|3
|3
|18. Southampton
|3
|3
|19. Newcastle
|3
|3
|20. Watford
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|2
|6
|2. Atletico Madrid
|2
|6
|3. Real Madrid
|2
|4
|4. Real Valladolid
|2
|4
|5. Athletic Bilbao
|2
|4
|6. Real Sociedad
|2
|4
|7. Deportivo Alaves
|2
|4
|8. Osasuna
|2
|4
|9. Barcelona
|2
|3
|10. Levante
|2
|3
|11. Mallorca
|2
|3
|12. Celta de Vigo
|2
|3
|13. Villarreal
|2
|1
|14. Granada
|2
|1
|15. Eibar
|2
|1
|16. Getafe
|2
|1
|17. Valencia
|2
|1
|18. Espanyol
|2
|1
|19. Leganés
|2
|0
|20. Real Betis
|2
|0