Ekrem İmamoğlu işten çıkarılan personelle görüştü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, işten çıkarılarak Saraçhane’de eylem yapan işçilerin temsilcilerini makamında kabul ederek görüşme gerçekleştirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, işten çıkarılarak Saraçhane’de eylem yapan işçilerin temsilcilerini makamında kabul ederek görüşme gerçekleştirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane’de eylem yapan işçilerden aralarında sözcü seçmelerini istedi. İşten çıkarılan grubun sözcüsü olarak aralarından seçtikleri 3 kişi, İmamoğlu ile görüştü. İşçilerin sorunlarını dinleyen İmamoğlu, “Bu işin bir siyasi tarifi yok. Siyasi bir hamle değil bu. Bu süreçte özellikle karar verdiğimiz bir şey vardı. Bu konuda hukukun doğru, düzenli bir şekilde oluşması adına verilmiş bir karar bu. Şahsınızla, kişiliğinizle hiçbir ilgisi yok. Ben, o dönemde yetkili birisi olsaydım, seçime bir ay kala eleman alımına müsaade etmezdim. Bütün arkadaşlarınıza bunları söyleyebilirsiniz. Ben, her birinizin işle ilgili girişimini yenilemesini öneririm. İhtiyacımız olunca yine personel alacağız” diye konuştu.
"BİZE HİÇ KİMSEYİ ÇIKARMAYACAKLARINI SÖYLEDİ"
Beylikdüzü’nde oturduğunu belirten diğer sözcü ise, “5 ay öncesinden bizi aldılar. Diyorlar ki, siyasi rant altında girdiniz. Ama benim siyasi eylemle ne alakam var, ne bir partiye gitmişim, ne bir partici ile tokalaşmışım” diyerek sıkıntılarını dile getirdi. Bunun üzerine İmamoğlu, “2 seçim sürecinde, 2 bin 700 civarında eleman alımı var. Bu kadar elaman alımı içerisinde sizin pozisyonunuz tek tek değerlendirilecek değil. Ne yazık ki bunu yapamam. Biz, hakkaniyetli işe alım sürecini yaşatmak zorunda olduğumuzu düşünüyoruz” karşılığını verdi.
“BİZ İŞTEN SMS İLE AYRILDIK, 15 GÜN ÖNCE HABER VERİLSEYDİ İŞ ARARDIK”
İmamoğlu, sözcünün, “Başkanım, biz işten bir SMS ile ayrıldık. Sözleşmemizin fesih edildiği bize bu şekilde bildirildi. 15 gün öncesinden haber verilse. Dışarı da iş arasak. Çat kapı misafirlikten ateş alıp kalkma gibi bir şey oldu” sitemine yönelik olarak İmamoğlu, “Usulünü sorgularım. Söz. Kurumlarda nasıl bir işleyiş işlemiş minik bir özet sunulsun” karşılığını verdi.(İHA)
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