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Ekrem İmamoğlu, Paris Belediye Başkanı ile görüştü

- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, başkent Paris'te Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ile bir araya geldi

Genel 02.10.2019, 15:05
Ekrem İmamoğlu, Paris Belediye Başkanı ile görüştü
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PARİS (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ile görüştü.

İmamoğlu, Hidalgo ile görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Paris Belediye Başkanı Sayın Anne Hidalgo'ya sıcak karşılaması ve kardeş kent olma teklifiyle ilgili iyi niyet protokolü için teşekkürler. İstanbul-Paris arasında çevre, iklim, kadın ve kültürel alanlar gibi birçok konuda uluslararası iş birliği yapıp beraber çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Dün başkentte Fransız iş adamları ile bir araya gelen İmamoğlu, Pere Lachaise Mezarlığı'nda bulunan Ahmet Kaya ve Yılmaz Güney'in mezarlarını ziyaret etmişti.


#Anne Hidalgo #Ekrem İmamoğlu #paris
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