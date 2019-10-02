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Ekrem İmamoğlu, Paris Belediye Başkanı ile görüştü
- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, başkent Paris'te Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ile bir araya geldi
Genel 02.10.2019, 15:05
PARİS (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ile görüştü.
Dün başkentte Fransız iş adamları ile bir araya gelen İmamoğlu, Pere Lachaise Mezarlığı'nda bulunan Ahmet Kaya ve Yılmaz Güney'in mezarlarını ziyaret etmişti.
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