Ekvador'daki ulaştırma grevi ve protestolar

BOGOTA (AA) - Ekvador'daki hükümet karşıtı protestoların şiddetini artırması nedeniyle hükümet sarayı Carondelet boşaltıldı. Protestocu yerliler ise alıkoydukları 52 güvenlik görevlisini serbest bıraktı. Anayasa Mahkemesi de 60 günlük olağanüstü hal uygulamasını 30 güne indirdi.

Güney Amerika ülkesi Ekvador’da hükümetin akaryakıt sübvansiyonlarını kaldırması sonucu ulaştırma grevi olarak başlayan, olağanüstü hal ilanı ile hız kesen ve daha sonra yerlilerin yeniden ivme kazandırdığı hükümet karşıtı protestolar sürüyor.

Eylemlerde ülkenin birçok bölgesinde 71 büyük cadde ve şehirler arası yollar kapatılırken başkent Quito’daki protestolarda ise yeniden artış gözlemleniyor.

Ülke basınındaki haberlere göre askerler, olağanüstü hal ilanından sonra güvenliğini sağlamaya başladıkları tarihi kent merkezindeki hükümet sarayı Carondelet’i protestocuların çok yaklaşması üzerine boşalttı. Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno’nun açıklama yapması beklenen basın toplantısının ertelenmesinin ardından sarayda çalışanları ve gazetecileri çıkaran özel birlikler, bariyerlerle sağlanan güvenlik çemberini de genişletti.

- Yerliler alıkoydukları güvenlik görevlilerini serbest bıraktı

Ülkenin orta kısmındaki Chimborazo bölgesindeki protestoları sürdüren yerliler ise 5 ekimde alıkoydukları 52 güvenlik görevlisini uzun görüşmeler sonucu serbest bıraktı.

Yerliler, Riobamba kentinde Cuenca’ya gıda taşıyan 9’u subay 38’i gönüllü 47 askeri, protestoculara saldırdıkları iddiasıyla alıkoymuştu. Askerleri kurtarmak isteyen 5 polisi de yakalayan yerliler, güvenlik güçlerini yerli mahkemelerinde yargılayacaklarını duyurmuştu.

- Anayasa Mahkemesi olağanüstü hali kısalttı

Bu arada hükümetin grevin ilk günü 3 Ekim’de ilan ettiği 60 günlük olağanüstü hal, Anayasa Mahkemesinin aldığı kararla 30 güne düşürüldü.

Mahkeme ayrıca birçok basın mensubunun güvenlik güçleri tarafından darbedildiği gösterilerde özellikle gazeteciler ve sağlık personeli başta olmak üzere tüm vatandaşların güvenliğini sağlamalarını ve bu yönde önlem almalarını istedi.

Ülkenin kuzeyinde grevden ötürü ulaştırma hizmetinin sağlanamadığı Esmeraldas vilayetinde okullarda eğitim de verilmedi.

Ülkenin kıyı ve dağlık bölgelerindeki yerli liderlerinden Jaime Vargas, hükümet sübvansiyonları kaldırma kararından geri adım atana kadar eylemlerini devam ettireceklerini basın toplantısıyla duyurdu.

- Yerlilerin bir kısmı başkent Quito’ya ulaştı

Öte yandan ülkenin bazı bölgelerinden yola çıkan protestocu yerlilerin bir kısmının başkent Quito’ya güneyden giriş yaptığı belirtildi. Quito’daki protestolara destek amacındaki yerlilerin büyük bölümünün yarın kente ulaşması bekleniyor.

- Olaylar

Ekvador’da hükümet şubat ayında 4,2 milyar doları Uluslararası Para Fonundan (IMF) olmak üzere 10 milyar dolarlık borç anlaşması yapmış ve IMF’nin, kamu harcamalarının kısılması da dahil birçok şartını kabul etmişti.

Devlet Başkanı Lenin Moreno anlaşma çerçevesinde yapılan düzenlemeleri 1 Ekim’de açıklamış ve hükümetin artık ulaştırmacılara sağlanan akaryakıt sübvansiyonunun kaldırdığını duyurmuştu.

Ülkedeki ulaştırmacıların 3 Ekim’de gittiği genel grev, öğrenciler, işçi sendikaları ve birçok muhalif organizasyonun da katılmasıyla ülke genelinde protestolara dönüşmüş, göstericiler ve polis arasında şiddetli çatışmalar yaşanmıştı.

Moreno aynın günün akşamında olağanüstü hal ilan etmiş ve askeri sokaklara çıkarmıştı.

Yoğun güvenlik önlemleri ile başkent Quito ve diğer büyük kentlerde yatışma eğilimine giren gösteriler, yerlilerin desteği ile kırsalda yeniden yoğunlaşmıştı.

Ekvador polisinin 20’den fazla gazeteciyi hedef aldığı olaylarda onlarca kişi yaralanmış, 1 kişi de hayatını kaybetmişti.

Göstericilerin de sık sık şiddete başvurduğu, 12 devriye aracının yakıldığı 11 ambulansın saldırıya uğradığı olaylar nedeniyle şu ana kadar grev organizatörlerinin de aralarında bulunduğu 477 kişi gözaltına alındı.