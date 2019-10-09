El-Bab İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi açıldı

HALEP (AA) - Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'dan temizlenen bölgelerde, eğitimin geliştirilmesine yönelik başlatılan çalışmalar devam ederken, Suriyeli öğrenciler için kurulan El-Bab İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, eğitim öğretime açıldı.

Halep kentinde kurulan ve Gaziantep Üniversitesine bağlı üç fakülteden birisi olan El-Bab İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, düzenlenen törenle hizmete girdi. Savaş süresince yüksek öğretimlerinden mahrum kalan Suriye'deki öğrenciler, eğitimlerine bu fakültede devam edebilecek.

Gaziantep Vali Yardımcısı Şenol Esmer, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Fırat Kalkanı Harekatı sonrası El-Bab'ın güvenli bölge haline getirildiğini ve insanların geriye dönüşünün normalleştiğini söyledi.

Birçok şeyin normale döndüğü bölgede, insanların sosyal yaşam faaliyetleri için talep ve isteklerinin karşılandığını ifade eden Esmer, şunları kaydetti:

"İnsanların istekleri güvenli bir sokak, eğitim görebilecekleri ilk ve ortaokul ile liseler, sağlık hizmetlerini alabileceği tesisler. Bu istekler karşısında Türkiye'nin yardım ve desteğiyle yerelde meclisler oluşturuldu. Buradaki yerel meclisteki arkadaşlarımıza Türkiye'nin vermiş olduğu destekle yol arkadaşlığı yaptık. Bugün geldiğimiz nokta itibariyle 60 bin öğrencimiz ilk, ortaokul ve liselerde eğitim görüyor. Bunun yanında yerel polisler güvenliği sağlamaktadır. Tamamı Türkiye Cumhuriyeti sermayesi ile yapılan El-Bab Hastanemiz bugün hizmet vermeye başlamıştır. 193 cami onarılarak ibadete açılmış durumda. 6 bin öğrencimiz burada Kur'an-ı Kerim eğitimi almaktadır."

Esmer, Türkiye'nin, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları sonrası istikrar sağlanan bölgelere ciddi anlamda destek verdiğini hatırlatarak, El-Bab'ın yıl sonuna kadar elektrik ve su gibi eksik kalan bazı ihtiyaçlarının da çözüme kavuşturulacağı müjdesini verdi.

- "Kutsal eğitim hakkını devam ettirmek gerekiyor"

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür de bugünün, Türkiye ve savaş sonrası hayatını idame ettirmeye çalışan Suriyeli gençler için büyük önem taşıdığını söyledi.

Zulmün ilelebet devam etmeyeceğinin bilinen bir durum olduğunu aktaran Gür, şöyle konuştu:

"Bu süreç içerisinde bir taraftan özgürlük mücadelesi verilirken diğer taraftan da insani yaşam standartlarını yükseltmek ve kutsal eğitim hakkını da devam ettirmek gerekiyor. Bu yüzden Gaziantep Üniversitesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın çizmiş olduğu vizyonla birlikte, bir taraftan ordumuz diğer taraftan Türk milleti, burada topyekün bir şekilde asayiş ve güvenliği oluşturup insani yaşam standartlarını yükseltirken, diğer taraftan da eğitim kampüsleri açma kararı almıştır. 2011 yılından beri devam eden bu süreçte Gaziantep Üniversitesi, öncelikli olarak Türkiye'ye gelen Suriyeli gençlere yüksek öğretimin kapılarını açarak onlara yüksek öğretim imkanı tanıdı. Arkasından kendi ana dilleriyle eğitim yapabilmeleri için Arapça eğitim programları başlatıldı."

Gür, daha önce Cerablus Meslek Yüksek Okulunun açıldığını hatırlatarak, yeni fakülteyle birlikte bölgeye ciddi anlamda eğitim yatırımı yapıldığını sözlerine ekledi.

El-Bab İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi Üsame Hüseyin de savaştan dolayı eğitimini tamamlayamadığını ve açılan fakültenin kendisi gibi birçok genç için büyük bir fırsat olduğunu belirterek, "Biliyoruz ki bizlerin eğitime devam etmesi, bizim şahsi çıkarlarımız için değil, ümmetimizin bir yarar ve faydasınadır." dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılar derslikleri gezip, öğrencilerle sohbet etti.