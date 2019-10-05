Son Dakika
Milli sporcu Satı Burcu, şampiyonaya veda etti
Engelli dalışçı Beyaz'dan dünya rekoru
Adana'da “tek şişte et pişirme“ rekoru kırıldı
GİSPİR Boat Show Tuzla, kapılarını açtı
Lüks araçla “Drift” yapan arkadaşlara rekor ceza
“Devletin çelik bileği“ne özel video

El freni çekilmeyen park halindeki iş makinesi Yeşilırmak'a düştü

TOKAT (AA) - Tokat'ta sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu 9,5 ton ağırlığındaki iş makinesi, geri kayarak Yeşilırmak'a düştü.Tokat'ta bir işten gelen Salih Al, 34 0010 5636 plakalı iş makinesini oğlu Yakup Al ile Yeniyurt...

Genel 05.10.2019, 17:09
El freni çekilmeyen park halindeki iş makinesi Yeşilırmak'a düştü
banner63

TOKAT (AA) - Tokat'ta sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu 9,5 ton ağırlığındaki iş makinesi, geri kayarak Yeşilırmak'a düştü.

Tokat'ta bir işten gelen Salih Al, 34 0010 5636 plakalı iş makinesini oğlu Yakup Al ile Yeniyurt Mahallesi Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı'na park etti.

Sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu 9,5 ton ağırlığındaki dozer, geri kayarak 5 metre yükseklikten Yeşilırmak'a düştü.

Salih Al ve oğlu Yakup Al, aracı kurtarmak için 5 metreden suya atladı ancak yan yatan aracı düzeltemedi. Dozer, olay yerine çağrılan vinç ile yaklaşık bir saatlik çalışma sonucunda sudan çıkartıldı.

İş makinesinde maddi hasar meydana geldi.


#Dozer #el freni #iş makinesi #tokat #Yeşilırmak
Yorumlar (0)
22°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 05 Ekim 2019
İmsak 05:19
Güneş 06:42
Öğle 12:42
İkindi 15:56
Akşam 18:32
Yatsı 19:49
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Konyaspor 7 12
3. Fenerbahçe 7 11
4. Gaziantep FK 6 11
5. Antalyaspor 7 11
6. Malatyaspor 7 10
7. Trabzonspor 6 9
8. Sivasspor 6 9
9. Galatasaray 6 9
10. Başakşehir 6 8
11. Denizlispor 7 8
12. Ankaragücü 6 8
13. Çaykur Rizespor 6 8
14. Kasımpaşa 7 7
15. Göztepe 6 6
16. Beşiktaş 6 5
17. Kayserispor 6 3
18. Gençlerbirliği 6 2
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 7 13
2. Altay 7 12
3. Bursaspor 7 12
4. Ümraniye 6 11
5. Hatayspor 6 11
6. Adana Demirspor 6 10
7. Balıkesirspor 6 10
8. Keçiörengücü 6 10
9. Osmanlıspor 6 10
10. Fatih Karagümrük 6 9
11. İstanbulspor 6 9
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 6 5
15. Giresunspor 7 5
16. Menemen Belediyespor 6 4
17. Boluspor 6 2
18. Eskişehirspor 6 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. Leicester City 7 14
4. Arsenal 7 12
5. West Ham 7 12
6. Tottenham 8 11
7. Chelsea 7 11
8. Bournemouth 7 11
9. Crystal Palace 7 11
10. M. United 7 9
11. Burnley 7 9
12. Brighton 8 9
13. Sheffield United 7 8
14. Wolverhampton 7 7
15. Southampton 7 7
16. Everton 7 7
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 7 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Villarreal 7 11
9. Levante 8 11
10. Eibar 8 9
11. Valencia 7 9
12. Real Valladolid 7 9
13. Real Betis 8 9
14. Osasuna 7 8
15. Deportivo Alaves 7 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@