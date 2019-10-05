El freni çekilmeyen park halindeki iş makinesi Yeşilırmak'a düştü

TOKAT (AA) - Tokat'ta sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu 9,5 ton ağırlığındaki iş makinesi, geri kayarak Yeşilırmak'a düştü.

Tokat'ta bir işten gelen Salih Al, 34 0010 5636 plakalı iş makinesini oğlu Yakup Al ile Yeniyurt Mahallesi Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı'na park etti.

Sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu 9,5 ton ağırlığındaki, geri kayarak 5 metre yükseklikten Yeşilırmak'a düştü.

Salih Al ve oğlu Yakup Al, aracı kurtarmak için 5 metreden suya atladı ancak yan yatan aracı düzeltemedi. Dozer, olay yerine çağrılan vinç ile yaklaşık bir saatlik çalışma sonucunda sudan çıkartıldı.

İş makinesinde maddi hasar meydana geldi.



