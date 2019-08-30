El Salvador'da göçmen kaçakçılığı çetesine operasyon

SAN SALVADOR (AA) - El Salvador'da göçmen kaçakçılığı yapan çeteye düzenlenen operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.

Yetkililer, aralarında iş insanları, avukat ve eski polis memurunun da bulunduğu, göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen çeteye operasyon düzenlendiğini belirterek, 25 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Operasyonda bir milyon dolar değerinde 14 gayrimenkul ve 23 araca el konulduğu kaydedildi.

Çete üyelerinin ABD'ye götürme vaadiyle düzensiz göçmenlerden kişi başı 8 bin dolar ila 12 bin dolar aldıkları belirlendi.