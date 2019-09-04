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Elazığ'da 70 ton saman yandı
ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Yurtbaşı beldesinde 70 ton saman yandı.Alınan bilgiye göre, Gurbet Mezrası mevkisindeki bir firmaya ait besihanede 70 ton saman balyasının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi...
Genel 04.09.2019, 14:25
ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Yurtbaşı beldesinde 70 ton saman yandı.
Alınan bilgiye göre, Gurbet Mezrası mevkisindeki bir firmaya ait besihanede 70 ton saman balyasının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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