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Elazığ'da 70 ton saman yandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Yurtbaşı beldesinde 70 ton saman yandı.Alınan bilgiye göre, Gurbet Mezrası mevkisindeki bir firmaya ait besihanede 70 ton saman balyasının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi...

Genel 04.09.2019, 14:25
Elazığ'da 70 ton saman yandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Yurtbaşı beldesinde 70 ton saman yandı.

Alınan bilgiye göre, Gurbet Mezrası mevkisindeki bir firmaya ait besihanede 70 ton saman balyasının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Yurtbaşı ve Yazıkonak Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.



#elazığ #yangın
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