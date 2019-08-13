Elazığ’da kasapların kıyma mesaisi
Elazığ’da kurban kesimlerinin ardından bayramın ikinci gününde kasapların kıyma mesaisi başladı.
Elazığ’da kurban kesimlerinin ardından bayramın ikinci gününde kasapların kıyma mesaisi başladı.
Sabah 8’de iş yerini açtıklarını ve akşam 8’e kadar vatandaşlara hizmet verdiklerini ifade eden Kasap Ramazan Tunç, “Kurbanları kesip de taze taze bize getiren de oluyor akşam dolabında güzelce muhafaza edip getirende oluyor.Vatandaşlarımız etlerini poşetlerle muhafaza etmesinler. Çünkü etlerde karartı ve kokma oluyor. Etlerini daha güzel muhafaza edebilirler.Vatandaşlarımıza kıyma, kuşbaşı ve isteklere göre biftek hazırlayıp veriyoruz. Kurban Bayramı’nda et satışımız yok 3-4 gün boyunca sadece halka hizmet için buradayız. Onların etlerini hazırlayıp veriyoruz” dedi.
Kurbanlık etini kasapta kıymaya çevirmek için geldiğini dile getiren Ali Ateş, “Kurbanımızı kestik gerekli yerlere etlerimizi dağıttık. Kalan etimizi getirip kasabımızda kuşbaşı ve kıyma yaptırdık” diye konuştu.(Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu/İHA)
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