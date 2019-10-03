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Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı
ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Emre Can Deniz idaresindeki 34 GS 8159 plakalı motosiklet, ilçe girişinde karşı yönden gelen Feyzullah Ağralı'nın...
Genel 03.10.2019, 23:44
ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Emre Can Deniz idaresindeki 34 GS 8159 plakalı motosiklet, ilçe girişinde karşı yönden gelen Feyzullah Ağralı'nın kullandığı 23 KB 725 plakalı otomobille çarpıştı.
Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.
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