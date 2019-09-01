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Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.Göktürk Durgun idaresindeki 23 AN 319 plakalı otomobil, Elazığ-Pertek kara yolunun Gülmez mevkisinde sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 23 AE 141 plakalı...

Genel 01.09.2019, 12:45
Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Göktürk Durgun idaresindeki 23 AN 319 plakalı otomobil, Elazığ-Pertek kara yolunun Gülmez mevkisinde sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 23 AE 141 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

#4 yaralı #elazığ #trafik kazası
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