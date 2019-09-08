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Elektrik akımına kapılan kablo hırsızlığı şüphelisi ağır yaralandı
ANKARA (AA) - Ankara'nın Altındağ ilçesinde, trafodan kablo çaldığı öne sürülen şüpheli elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.Altınpark Mahallesi'nde yaşayanlar, elektriklerin kesildiği ihbarında bulundu. Bunun üzerine...
Genel 08.09.2019, 06:15
ANKARA (AA) - Ankara'nın Altındağ ilçesinde, trafodan kablo çaldığı öne sürülen şüpheli elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.
Altınpark Mahallesi'nde yaşayanlar, elektriklerin kesildiği ihbarında bulundu. Bunun üzerine Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) görevlileri, kesintinin sebebini araştırmak için bölgeye geldi.
Görevlilerin bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Trafonun içindeki kişinin adının Murat O. olduğu ve elektrik akımına kapılarak ağır yaralandığı belirlendi.
Kablo hırsızı olduğu iddia edilen Murat O, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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