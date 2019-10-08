Son Dakika
Nazlı Ilıcak ile Ahmet Altan hakkında flaş karar
Dere yatağında silahla vurulmuş halde bulunan genç öldü
Emine Erdoğan, Sırbistan'da restore edilen çeşmenin açılışını yaptı
Sınır birliklerine komando sevkiyatı
Nobel Fizik Ödülü sahiplerini buldu
Milli sporculardan Başkan Altınok'a ziyaret

Elektronik sigara ile kanser arasında bağlantı bulundu

- Araştırma, uzun süre nikotin içeren elektronik sigara buharına maruz kalan farelerde kanser riskinin arttığını gösterdi

Genel 08.10.2019, 16:06
Elektronik sigara ile kanser arasında bağlantı bulundu
banner63

ANKARA (AA) - ABD'de fareler üzerinde yapılan araştırma, elektronik sigara ile kanser arasında bağlantı bulunduğunu ortaya çıkardı.

New York Üniversitesinden (NYU) bilim adamları, elektronik sigaranın, gerçek sigaranın daha sağlıklı bir alternatifi olup olmadığını anlamak için fareler üzerinde deney yaptı.

Moon-Shong Tang liderliğindeki araştırma ekibi, 40 fareyi bir yıl boyunca elektronik sigaralarda solunan türden izoprofilin glikol ve bitkisel gliserinde çözünmüş nikotin aerosolüne maruz bıraktı.

Araştırma ekibi, 20 farenin aynı türden ancak nikotin içermeyen aerosol, 20 farenin de sadece filtrelenmiş hava solumasını sağladı.

Bir yılın sonunda haftada 20 saat nikotin aerosolünü soluyan 40 farenin yüzde 22,5'inin akciğer dokularında kanserli tümörler gelişirken, yüzde 57,5'inin idrar torbasında kansere dönüşebilecek kitleler çıktı.

Nikotinsiz aerosole maruz kalan 20 fareden hiçbirinde akciğer tümörü görülmezken, yüzde 6,3'ünün idrar torbasında kitleler tespit edildi.

- Sadece filtrelenmiş hava soluyan farelerin bazısında da akciğer tümörü gelişti

Sadece filtrelenmiş hava soluyan farelerden yüzde 5,6'sında akciğer tümörü gelişirken, hiçbirinin idrar torbasında kitle oluşmadı.

Diğer yandan araştırma sürecinde nikotine maruz kalan grupta 5, kontrol gruplarında da 2'şer fare öldü.

- "İnsanların elektronik sigarayı denemeden önce düşünmesi bekleniyor"

Araştırma ekibi, elektronik sigaraların insanlarda da kansere yol açıp açmadığının anlaşılması için daha fazla araştırma yapılmasını gerektiğini ancak araştırmalarının elektronik sigarayı denemeden önce "insanların durup düşünmesine yol açacağını umduklarını" kaydetti.

Çalışmanın makalesi Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayımlandı.

ABD'de elektronik sigara kullanımından kaynaklandığı tahmin edilen ve ilk olarak nisanda ortaya çıkan bir akciğer hastalığında, vaka sayısı son verilere göre bin 80'e, ölüm sayısı 19'a ulaştı.

Belirtileri arasında solunum yetmezliği, bitkinlik, göğüs ağrısı ve kusma olan hastalığa elektronik sigara cihazının kendisinin mi yoksa içine konulan maddelerin mi sebep olduğu henüz bilinmiyor.

#elektronik sigara #kanser
Yorumlar (0)
19°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 08 Ekim 2019
İmsak 05:22
Güneş 06:45
Öğle 12:41
İkindi 15:53
Akşam 18:27
Yatsı 19:45
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@