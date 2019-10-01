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Eline saplanan korkuluk demiriyle hastaneye kaldırıldı
Sivas'ta 14 yaşındaki çocuk, eline saplanan yaklaşık 20 santimetrelik korkuluk demiriyle hastaneye getirildi
Genel 01.10.2019, 22:51 01.10.2019, 22:59
SİVAS (AA) - Sivas'ta 14 yaşındaki çocuk, eline saplanan yaklaşık 20 santimetrelik korkuluk demiriyle hastaneye kaldırıldı.
Fatih Mahallesi'nde, Nurullah Y. (14) bir apartmanın bahçe duvarından atlarken sol eli korkuluk demirlerine saplandı.
Nurullah Y. eline saplanan yaklaşık 20 santimetrelik demirle Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Nurullah Y'nin ameliyata alınacağı öğrenildi.
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