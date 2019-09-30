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Elon Musk Mars'a insan taşıyacak yeni uzay aracı Starship'i tanıttı

- SpaceX Üst Yöneticisi Elon Musk, Ay'a, Mars'a ve farklı gezegenlere insan taşımayı hedefledikleri "Starship" adlı roketin tanıtımını yaptı

Genel 29.09.2019, 22:46 29.09.2019, 22:56
Elon Musk Mars'a insan taşıyacak yeni uzay aracı Starship'i tanıttı
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NEW YORK (AA) - ABD'li roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX'in kurucusu ve Üst Yöneticisi Elon Musk, Ay'a, Mars'a ve farklı gezegenlere insan taşımayı hedefledikleri "Starship" adlı roketin tanıtımını gerçekleştirdi.

SpaceX'in Texas'taki üssünde yeni roketini tanıtan Musk, uzay aracının ''Mk1'' versiyonunun bir ya da iki ay içinde test kapsamında fırlatılacağını söyledi.

Roketin yaklaşık 20 kilometre yüksekliğe çıktıktan sonra dikey iniş yaparak dünyaya geri döneceğini ifade eden Musk, 6 aydan daha kısa sürede ise yörüngeye ulaşmayı ve insan taşımayı denemek istediklerini vurguladı.

#SpaceX #Starship #yeni uzay aracı Starship #Elon Musk
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