Son Dakika
Türk savaş uçakları 30 km derinliğe kadar indi, hedefler imha edildi
A Milliler Arnavutluk mesaisini sürdürdü
BMGK'deki AB üyesi 5 ülkeden Suriye toplantısı talebi
Ünlü isimlerden Barış Pınarı Harekatı'na destek
Erdoğan, Bakan Akar'a Barış Pınarı Harekatı emrini verdi
El-Bab İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi açıldı

Emekli Astsubaylar Derneğinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

- TEMAD Genel Başkanı Hamza Dürgen:- "Her zaman olduğu gibi Türk Silahlı Kuvvetlerini destekliyoruz. Dualarımız ve bütün kalbimiz kahraman askerlerimizle beraberdir. Mehmetçiğin ayağına taş değmesin"

Genel 09.10.2019, 19:32 09.10.2019, 19:36
Emekli Astsubaylar Derneğinden Barış Pınarı Harekatı'na destek
banner63

ANKARA (AA) - Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Genel Başkanı Hamza Dürgen, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Her zaman olduğu gibi Türk Silahlı Kuvvetlerini destekliyoruz. Dualarımız ve bütün kalbimiz kahraman askerlerimizle beraberdir. Mehmetçiğin ayağına taş değmesin." ifadesini kullandı.

Dürgen, yazılı açıklamasında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) vatanın bütünlüğüne, devletin bekasına, vatandaşların huzur-güvenliğine yönelik tehdit-tehlike oluşturan tüm terör örgütlerine karşı her zaman mücadele ettiği gibi Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu önlemek amacıyla asil milletin sevgisi, güveni ve duasından aldığı güçle ve "Ölürsem şehit kalırsam gazi" anlayışıyla Barış Pınarı Harekatı'na başladığını anımsattı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya paylaşımlarını ve hava sahasını kapatma tehditlerini kabul etmediklerini vurgulayan Dürgen, bu tutumları binlerce kilometre ötelerden gelerek bölgeyi dizayn etmeye çalışan bir "hadsizliğin yansıması" olarak gördüklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"ABD'li yetkililerin, 'Türklerle Kürtler yüzyıllardır savaşan kadim düşmanlardır' ifadesi art niyetli olduğunu düşündüğümüz bir cehalet ürünüdür. Türk'ün, Türkmen'in, Kürt'ün ve diğer bütün unsurlarımızın bin yıllık kardeşliği ve köklü değerlerimiz, bu asılsız iddiaları havada bırakmaktadır.

TEMAD Genel Başkanlığı olarak her zaman olduğu gibi Türk Silahlı Kuvvetlerini destekliyoruz. Dualarımız ve bütün kalbimiz kahraman askerlerimizle beraberdir. Mehmetçiğin ayağına taş değmesin. Allah yardımcımız olsun."

#Barış Pınarı Harekatı #TEMAD Başkanı Hamza Dürgen
Yorumlar (0)
20°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 09 Ekim 2019
İmsak 05:23
Güneş 06:46
Öğle 12:41
İkindi 15:52
Akşam 18:26
Yatsı 19:43
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@