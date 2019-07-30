Emekli özel harekatçılardan Anayasa Mahkemesi önünde protesto

ANKARA Emekli Özel Harekatçılar Derneği üyeleri, Anayasa Mahkemesi'nin 'Bu suça ortak olmayacağız' başlıklı bildiriye imza atan akademisyenlerle ilgili verdiği 'hak ihlali' kararını basın açıklaması ile protesto etti.Emekli Özel Harekatçılar Derneği üyesi yaklaşık 30 kişi, Anayasa Mahkemesi önünde toplanarak, karara tepki gösterdi. Ellerinde Türk bayrakları bulunan grup, saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu. Dernek Başkanı Celal Ertaş, Anayasa Mahkemesi'nin kararının, çukur ve barikat terörü ile ülkenin bölünmez bütünlüğünü bozmaya çalışan, halkı korku ve endişeye sevk eden PKK terör örgütüne destek verir nitelikte olduğunu savundu. Ertaş "Sayın Cumhurbaşkanımızın da tespit ve ifade buyurduğu gibi bildiri yayınlayan sözde 'Akademisyen Müsveddesi' olan kişilerin bildirisini haklı çıkarır nitelikte Anaysa Mahkemesi'nce lehine 'hak ihlali' kararı verilmiştir. Anayasa Mahkemesi, çukur ve barikat operasyonlarında vatan için canını feda eden 793 şehidimizin, binlerce gazimizin, vatanı için canını vermekten çekinmeyen vatan evlatlarının, şehit ve gazilerin ahını almıştır. Alınan bu karar, devlet ve din düşmanı PKK terör örgütünün ve tüm ihanet noktalarının yapmış olduğu terör olaylarını meşru gösterir niteliktedir" dedi.'TARİHTE KARA BİR LEKE OLARAK KALACAKTIR'Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararın tarihe kara bir leke olarak geçtiğini vurgulayan Ertaş "Yetkisini anayasadan ve devletten alan, anayasal kurum olan emniyet teşkilatı ve silahlı kuvvetler için yargının en yüksek mahkemesi tarafından böyle bir karar verilmesi, çatışma bölgelerinde ve sahada cansiperane mücadele eden tüm serden geçenleri, polisimizi ve askerimizi üzmüş; ancak inançlarını kıramamış asla da kıramayacaktır. Bu karar, gücünü Yüce Türk milletinden alan Anayasa Mahkemesine yakışmamış, tarihte kara bir leke olarak kalacaktır" ifadelerini kullandı.Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.