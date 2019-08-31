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Emine Erdoğan, 2 Eylül'de Salda Gölü'nde incelemelerde bulunacak

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 2 Eylül'de Salda Gölü ve çevresinin korunmasına yönelik çalışmaları yerinde inceleyecek

Genel 31.08.2019, 07:58 31.08.2019, 10:46
Emine Erdoğan, 2 Eylül'de Salda Gölü'nde incelemelerde bulunacak

ANKARA (AA) - YILDIZ NEVİN GÜNDOĞMUŞ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un davetlisi olarak, 2 Eylül'de Salda Gölü'ne gidecek. Emine Erdoğan, gölün ve çevresinin korunmasına yönelik yapılması planlanan projeyi yerinde inceleyecek.

Emine Erdoğan, 2 Eylül Pazartesi günü Burdur'daki Salda Gölü'ne giderek incelemelerde bulunacak.

Bakan Kurum, Emine Erdoğan'a, Bakanlık olarak göl ve çevresinin korunması için alınacak koruyucu önlemlerle ilgili çalışmanın detaylarını anlatacak.

Emine Erdoğan'a, Salda ziyaretinde çevre örgütleri ve bilim insanlarının da eşlik etmesi bekleniyor.

Binlerce yıllık jeolojik çekmeyle meydana gelen ve Dünya'da Mars yüzeyine benzeyen iki yerden biri olan Burdur'daki Salda Gölü, beyaz kumu ve türkuaz rengi suyuyla kısa sürede turistlerin ilgi odağı oldu. Göl ve çevresindeki yoğun ziyaretçi akını, gölün ekolojisinin bozabileceği ve bölgede yapılaşma olacağı iddialarını da beraberinde getirdi.

Bunun üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, göl ve çevresinin korunmasıyla ilgili çalışma başlattı.

- "Konunun takipçisi olacağım"

Bakanlığın göl ve çevresinin korunmasıyla ilgili çalışmalarını yakından takip eden Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Salda Gölü'nün Türkiye'nin nadide güzellikleri arasında yer aldığını belirterek, "Bakanlığımızın bölgeyi geçmişteki hoyrat kullanımından korumak için samimi bir gayret içinde olduğuna inanıyorum. Milletimizin ortak hassasiyetlerinin gözetilmesi için ben de konunun takipçisi olacağım." ifadelerini kullanmıştı.

Bunun üzerine Bakan Kurum, projeyi yerinde incelemeye davet etmiş, Emine Erdoğan da sosyal medya hesabı üzerinden, "Memnuniyetle, ilk fırsatta çevre dostlarıyla birlikte geleceğim." cevabını vermişti.

#Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum #Salda Gölüne #Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın eşi Emine Erdoğan
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