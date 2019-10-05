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Emine Erdoğan, Kızılcahamam'da Sıfır Atık Projesi'ni inceledi

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kendi himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi'nin pilot bölgesi olan Kızılcahamam Belediyesi'nde incelemelerde bulundu

Genel 05.10.2019, 16:01 05.10.2019, 16:10
Emine Erdoğan, Kızılcahamam'da Sıfır Atık Projesi'ni inceledi
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ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kendi himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi'nin pilot bölgesi olan Kızılcahamam Belediyesi'nde incelemelerde bulundu.

AK Parti'nin 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kızılcahamam'da bulunan Emine Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından pilot bölge seçilen ilçedeki proje çalışmaları hakkında bilgi almak için Kızılcahamam Belediyesi'ne geldi.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'dan elektrikli çöp toplama aracı, atık toplama üniteleri ve Kızılcahamam Belediyesi 1. Sınıf Atık Toplama Merkezi Projesi hakkında bilgi alan Emine Erdoğan, İller Bankası tarafından yürütülen dış cephe kaplama projesini de inceledi.

Emine Erdoğan, daha sonra Kızılcahamam pazarını ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti ve alışveriş yaptı.

Emine Erdoğan'a Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam ve kızı Esra Albayrak ile torunu Mahinur Albayrak da eşlik etti.

#emine erdoğan #kızılcahamam belediyesi #Sıfır Atık Projesi
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