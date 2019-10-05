Emine Erdoğan, Kızılcahamam'da Sıfır Atık Projesi'ni inceledi
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kendi himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi'nin pilot bölgesi olan Kızılcahamam Belediyesi'nde incelemelerde bulundu
ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kendi himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi'nin pilot bölgesi olan Kızılcahamam Belediyesi'nde incelemelerde bulundu.
AK Parti'nin 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kızılcahamam'da bulunan Emine Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından pilot bölge seçilen ilçedeki proje çalışmaları hakkında bilgi almak için Kızılcahamam Belediyesi'ne geldi.
Emine Erdoğan, daha sonra Kızılcahamam pazarını ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti ve alışveriş yaptı.
Emine Erdoğan'a Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam ve kızı Esra Albayrak ile torunu Mahinur Albayrak da eşlik etti.
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
|İmsak
|05:19
|Güneş
|06:42
|Öğle
|12:42
|İkindi
|15:56
|Akşam
|18:32
|Yatsı
|19:49
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|14
|2. Fenerbahçe
|7
|11
|3. Gaziantep FK
|6
|11
|4. Antalyaspor
|7
|11
|5. Malatyaspor
|7
|10
|6. Trabzonspor
|6
|9
|7. Sivasspor
|6
|9
|8. Konyaspor
|6
|9
|9. Galatasaray
|6
|9
|10. Başakşehir
|6
|8
|11. Denizlispor
|7
|8
|12. Ankaragücü
|6
|8
|13. Çaykur Rizespor
|6
|8
|14. Kasımpaşa
|6
|7
|15. Göztepe
|6
|6
|16. Beşiktaş
|6
|5
|17. Kayserispor
|6
|3
|18. Gençlerbirliği
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|2. Altay
|7
|12
|3. Bursaspor
|7
|12
|4. Ümraniye
|6
|11
|5. Hatayspor
|6
|11
|6. Adana Demirspor
|6
|10
|7. Balıkesirspor
|6
|10
|8. Keçiörengücü
|6
|10
|9. Osmanlıspor
|6
|10
|10. Fatih Karagümrük
|6
|9
|11. İstanbulspor
|6
|9
|12. Erzurum BB
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Altınordu
|6
|5
|15. Giresunspor
|7
|5
|16. Menemen Belediyespor
|6
|4
|17. Boluspor
|6
|2
|18. Eskişehirspor
|6
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|21
|2. Man City
|7
|16
|3. Leicester City
|7
|14
|4. Arsenal
|7
|12
|5. West Ham
|7
|12
|6. Tottenham
|7
|11
|7. Chelsea
|7
|11
|8. Bournemouth
|7
|11
|9. Crystal Palace
|7
|11
|10. M. United
|7
|9
|11. Burnley
|7
|9
|12. Sheffield United
|7
|8
|13. Wolverhampton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Everton
|7
|7
|16. Brighton
|7
|6
|17. Norwich City
|7
|6
|18. Aston Villa
|7
|5
|19. Newcastle
|7
|5
|20. Watford
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|15
|2. Granada
|7
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
|7
|13
|6. Sevilla
|7
|13
|7. Athletic Bilbao
|7
|12
|8. Villarreal
|7
|11
|9. Eibar
|8
|9
|10. Valencia
|7
|9
|11. Real Valladolid
|7
|9
|12. Real Betis
|8
|9
|13. Levante
|7
|8
|14. Osasuna
|7
|8
|15. Deportivo Alaves
|7
|8
|16. Getafe
|7
|7
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Espanyol
|7
|5
|19. Mallorca
|7
|4
|20. Leganés
|7
|2