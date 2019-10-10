Emine Erdoğan'dan "Barış Pınarı Harekatı" paylaşımı
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan: - "Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik'imize muvaffakiyetler diliyorum. Aziz milletimizle beraber dualarımızdasınız" - "Allah, kahraman ordumuzu muzaffer eylesin"
Genel 09.10.2019, 23:11
ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik'imize muvaffakiyetler diliyorum. Aziz milletimizle beraber dualarımızdasınız." ifadelerini kullandı.
Paylaşımında, Türk Bayrağı görseline yer veren Emine Erdoğan, "Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik'imize muvaffakiyetler diliyorum. Aziz milletimizle beraber dualarımızdasınız. Allah, kahraman ordumuzu muzaffer eylesin." ifadesine yer verdi.
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