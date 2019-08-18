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Günün Özeti - 17 Ağustos 2019 Haberleri

Eminönü alt geçidindeki suyun büyük kısmı tahliye edildi

İstanbul’da şiddetli sağanak nedeniyle metrelerce suyun bastığı Eminönü alt geçidindeki tahliye çalışmaları devam ediyor. Geçidi tamamen dolduran suyun büyük bölümü tahliye edilirken, bazı çarşı esnafı ise zarar gören malzemelerini toplamaya çalıştı.

Genel 17.08.2019, 23:58 18.08.2019, 00:15
Eminönü alt geçidindeki suyun büyük kısmı tahliye edildi
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İstanbul’da şiddetli sağanak nedeniyle metrelerce suyun bastığı Eminönü alt geçidindeki tahliye çalışmaları devam ediyor. Geçidi tamamen dolduran suyun büyük bölümü tahliye edilirken, bazı çarşı esnafı ise zarar gören malzemelerini toplamaya çalıştı.

İstanbul’da öğle saatlerinden sonra etkili olan şiddetli sağanak hayatı felç etti. Eminönü alt geçitte bulunan çarşıyı su bastı. Çarşıya dolan metrelerce su nedeniyle iş yerleri su altında kaldı ve dükkanlarda bulunan ürünlerin büyük bir kısmı kullanılamaz hale geldi. Ekipler tamamen dolup taşan alt geçitte su tahliye işlemine başladı. Saatler süren tahliye işleminin ardından geçidi dolduran suyun büyük bir kısmı tahliye edildi. Suyun tamamen çekildiği yerlerde ise oluşan maddi zarar kameralara yansıdı.

“ZAMANINDA ÖNLEM ALINSAYDI BUNLARIN HİÇBİRİ OLMAYACAKTI”

Gece saatlerine kadar suyun çekilmesini bekleyen bazı esnaflar da kullanılamaz hale gelen ürünlerini geçidin farklı bölgelerinden toplamaya çalıştı. Yaya geçidinde tekstil dükkanı işleten esnaflardan Mücahit Çalışkan, sağanak nedeniyle oluşan zararın büyüklüğü hakkında konuştu. Şaşkın olduklarını ifade eden Çalışkan, “Zamanında önlem alınsaydı bunların hiçbiri olmayacaktı ama zamanında alınmayan önlem yüzünden bugün bunları çekiyoruz. Burada 8 dükkan var bu geçit gibi bir geçit daha var. Ne yapacağımızı bilmiyoruz, şaşırdık. Hala su çekilmiş değil. Tedbir alınmadığı için bunlar oluyor” dedi.

Yaya geçitlerinde yapılan tahliye işlemi de sona yaklaşırken, ekiplerin çalışmaları sürüyor.

(Serdal Altıntepe /İHA)

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