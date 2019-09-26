ANTALYA (AA) - Antalya'da içinde bulundukları otomobille yaklaşık 150 metrelik uçuruma yuvarlanan çift emniyet kemerlerinin takılı olması sayesinde kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

İçinde bulundukları otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu kazayı hafif sıyrıklarla atlatan 58 yaşındaki Ayşe ve 60 yaşındaki Mehmet Kapusuz çifti, tedavilerinin ardından hastaneden taburcu edildi.

Evlerinde geçmiş olsun ziyaretlerini kabul eden Ayşe Kapusuz, kazanın akrabalarını ziyarete giderken yaşandığını söyledi.

Yağış nedeniyle yolların kaygan olduğunu belirten Kapusuz, önlerine çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca kendilerini uçurumda bulduklarını dile getirdi.

Araç uçuruma yuvarlanırken gözlerini yumup dua etmeye başladığını anlatan Kapusuz, "Taklalar attığımızı hatırlıyorum. Araç durduğunda gözümü açtım. Hiçbir şeyimiz olmadığını fark ettim. Sanki arabayı birisi oraya güzelce koymuş gibiydi. Kapıları açtık, indik. Arabayı uçurumda görünce nasıl sağ çıktığımıza şaşırdım. Ufak sıyrıklarımız var, mucizeyi yaşıyoruz. Emniyet kemeri sayesinde hayattayız. Takmamış olsaydık bugün toprağın altındaydık." diye konuştu.

Mehmet Kapusuz da sürücülere emniyet kemeri takmaları uyarısında bulunarak, "Ufak tefek çiziklerim var. Başka bir şeyim yok. Emniyet kemeri takılı olmasaydı, paramparça olmuştuk." dedi.

Mehmet Kapusuz yönetimindeki 07 MUD 09 plakalı otomobil, dün, Antalya-Burdur kara yolu Çubuk Beli mevkisinde yağış nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkmış, yaklaşık 150 metrelik uçuruma yuvarlanan aracın sürücüsü Kapusuz ile eşi Ayşe Kapusuz, kazayı taktıkları emniyet kemeri sayesinde hafif sıyrıklarla atlatmıştı.



