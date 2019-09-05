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Emniyet’ten ‘Güven Masası’ ve ‘Çarşı ve Mahalle Bekçileri’ tanıtım filmi

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ’Güven Masası’ ve ’Çarşı ve Mahalle Bekçileri’ adlı tanıtım filmleri hazırlandı.

Genel 05.09.2019, 19:09
Emniyet’ten ‘Güven Masası’ ve ‘Çarşı ve Mahalle Bekçileri’ tanıtım filmi
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Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ’Güven Masası’ ve ’Çarşı ve Mahalle Bekçileri’ adlı tanıtım filmleri hazırlandı.

Cumhurbaşkanlığı ikinci 100 günlük icraat programı kapsamında 81 il 700 polis merkezi amirliğinde ’Polis merkezi amirliği davranış ilkeleri’ doğrultusunda ’Güven Masası’ uygulaması hayata geçirilmişti. Polis merkezi amirliklerinde uygulamaya başlanan ’Güven Masası’ projesi ile çarşı ve mahalle bekçilerinin görev tanımları ve yetkileri hakkında vatandaşların bilgilendirilmesi için emniyet genel müdürlüğü tarafından tanıtım filmi hazırlandı. ’Güven Masası’ ve ’Çarşı ve Mahalle Bekçileri’ adlı tanıtım filmleri Ankara İl Emniyet Müdürlüğü resmi internet sayfasında yayınlandı. Tanıtım filminde bekçilerin görevleri ve eğitim konuları hakkında bilgiler verildi.

(Mehmet Kalay/İHA)
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