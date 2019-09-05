Emniyetten tanıtım filmleri

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından "Güven Masası" ile "Çarşı ve Mahalle Bekçileri"ni tanıtan filmler hazırlandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünce, vatandaşların Türkiye genelindeki polis merkezi amirliklerinde uygulanmaya başlanan Güven Masası projesi ile çarşı ve mahalle bekçilerinin görev ve yetkileri hakkında bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanan tanıtım filmleri "www.asayis.pol.tr" ile Ankara Emniyet Müdürlüğünün internet sayfasından yayınlandı.

- "Güven Masası" tanıtım filmi

Güven Masası ile vatandaşların ilk kapısı olan polis merkezi amirliklerindeki hizmet kalitesinin en üst seviyeye çıkartılmasının amaçlandığı vurgulanan film, Ankara'da bulunan bazı polis merkezi amirliklerinin görüntüleriyle başlıyor.

Güven Masası'nda görev yapan, eğitimli, güleryüzlü görevliler tarafından vatandaşlara verilen hizmetlerin yer aldığı filmde, polis merkezine gelen vatandaşların Güven Masası ile ilgili görüşleri de yer alıyor.

Güven Masası'nın 81 il ve 700 polis merkezi amirliğinde hizmet verdiği belirtilen film, "Güven Masası ile Güvenli Türkiye" mesajıyla sona eriyor.

- "Çarşı ve Mahalle Bekçileri" tanıtım filmi

"Çarşı ve Mahalle Bekçileri" adlı tanıtım filminde de bekçilerin yerine getirdikleri gece yaya devriye görevi ile suçun önlenmesi, şüphelilerin yakalanması ve asayişin sağlanmasına yaptıkları katkılar anlatılıyor.

Çarşı ve mahalle bekçilerinin görev ve yetkileri hakkında bilgilere de yer verilen film, "Huzurlu Sokaklar Güvenli Türkiye" mesajıyla sona eriyor.