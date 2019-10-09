En genç İHA pilotu Barış Pınarı’nda göreve hazır
Çankırı TOBB Fen Lisesi öğrencilerince yapılan ve askeri standartlara yakın olan insansız hava aracını (İHA) kullanan Türkiye’nin ilk kadın İHA pilotu Belinay Özçelik, "Görev verildiği takdirde Barış Pınarı Harekatı’nda uçmak isterim" dedi.
Çankırı TOBB Fen Lisesi öğrencilerince yapılan ve askeri standartlara yakın olan insansız hava aracını (İHA) kullanan Türkiye’nin ilk kadın İHA pilotu Belinay Özçelik, "Görev verildiği takdirde Barış Pınarı Harekatı’nda uçmak isterim" dedi.
Çankırı TOBB Fen Lisesi öğrencileri tarafından yapılan insansız hava aracı askeri standartlara yakın olmasıyla dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarından sonra Fırat’ın doğusunda başlaması beklenen askeri harekat için Fen Lisesi öğrencileri kendi yaptıkları İHA’yı bölgede kullanılabileceğini ifade etti.
"GÖREV VERİLDİĞİ TAKDİRDE BARIŞ PINARI HAREKATI’NDA UÇMAK İSTERİM"
Türkiye’nin ilk kadın İHA pilotu Belinay Özçelik ise, "Şu anda sahip olduğumuz sistemde Suriye’nin kuzeyinde oluşturulacak 40 kilometrekarelik alanda keşif ve gözetlemeleri rahat bir şekilde yapabilecek durumda. Ayrıyeten pilotajı çok geliştirdik. Görev verildiği takdirde Barış Pınarı Harekatı’nda uçmak isterim. Hatta uçağımızın içerisine bomba koysunlar ben onu teröristlerin üzerine düşüreyim. Aynı zamanda bizim yapmış olduğumuz İHA’nın maliyeti daha düşük. Ülkemizin bulunan İHA ve SİHA’larına göre daha ucuza denk geliyor. öncelikli olarak bizim yaptığımız İHA kullanılabilir" ifadelerine yer verdi.
Öğrenciler yaptıkları İHA’nın görev alması ihtimaline karşın Barış Pınarı Harekatı’nın bulunduğu bölge üzerinde harita çalışmaları ve İHA’nın uçuş yapabileceği alanlar hakkında çeşitli keşiflerde bulundular.(Hilmi Çelikel/İHA)
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Gazeteci, yazar, eleştirmen ve televizyon programcısı Doğan Hızlan
“Dijitalleşme edebiyatın içeriğini ve kalitesini etkilemiyor“
Milli Halterci Şaziye Erdoğan
Şaziye Erdoğan, "Spor Sohbetleri"ne katılarak şampiyonayı değerlendirdi
|İmsak
|05:23
|Güneş
|06:46
|Öğle
|12:41
|İkindi
|15:52
|Akşam
|18:26
|Yatsı
|19:43
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2