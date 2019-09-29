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En renkli festival Ankara’da

Amerika’da başlayıp tüm dünyaya yayılan 5 KM Renkli Koşu Festivali (Color Sky 5K), 6’ncı kez Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde düzenlendi.

Genel 29.09.2019, 15:39
En renkli festival Ankara’da

Amerika’da başlayıp tüm dünyaya yayılan 5 KM Renkli Koşu Festivali (Color Sky 5K), 6’ncı kez Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde düzenlendi.

Koşu öncesinde Gölbaşı Atatürk Sahil Parkı’nda kurulan platformda çalan müzikler eşliğinde eğlenen katılımcılar aynı zamanda birbirlerini renkten renge boyayarak ilginç görüntüler oluşturdu. Dünyanın en çılgın, eğlenceli ve renkli koşusu öncesi düzenlenen eğlenceye eşi ile katılan Yusuf Ziya Öztürk, “Daha önce katılmamıştık. Geçtiğimiz senelerde renkli bir yerden geçiyorduk. Güzel gelmişti. ‘Seneye muhakkak katılmalıyız’ dedik ve bu sene ilk kez katıldık” derken, yoğun bakım hemşiresi olan Didem Akarçay ise, “Her yıl katılıyoruz. Ankara’nın en güzel faaliyetlerinden bir tanesidir. Daha önceden de bildiğimiz için eğlenmeye hazır bir şekilde geldik. Hayırlı bir iş için gelmiştik. Bu şekilde bize de fırsat doğmuş oldu” ifadelerini kullandı.

Etkinliğe tesadüfen katıldığını belirten Coşkun Aktaş ise, “Bir anda kendimizi eğlencenin ortasında bulduk. Ama çok mutlu olduk. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.

Koşunun ardından festival şarkıcı Doğukan Manço konseri ile devam edecek.

(Yunus Emre Kartal - Cem Geçim/İHA)
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