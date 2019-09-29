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En renkli festival Ankara’da
Amerika’da başlayıp tüm dünyaya yayılan 5 KM Renkli Koşu Festivali (Color Sky 5K), 6’ncı kez Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde düzenlendi.
Genel 29.09.2019, 15:39
Amerika’da başlayıp tüm dünyaya yayılan 5 KM Renkli Koşu Festivali (Color Sky 5K), 6’ncı kez Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde düzenlendi.
Etkinliğe tesadüfen katıldığını belirten Coşkun Aktaş ise, “Bir anda kendimizi eğlencenin ortasında bulduk. Ama çok mutlu olduk. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.
Koşunun ardından festival şarkıcı Doğukan Manço konseri ile devam edecek.(Yunus Emre Kartal - Cem Geçim/İHA)
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