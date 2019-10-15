Endonezya'da 5,9 büyüklüğünde deprem
Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Bengkulu eyaletinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu, merkez üssü eyalete bağlı Enggano bölgesinin 158 kilometre kuzeybatısı...
Genel 15.10.2019, 05:47 15.10.2019, 07:54
CAKARTA (AA) - Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Bengkulu eyaletinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremde ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan olmadı. Deprem sonrası tsunami alarmı verilmedi.
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