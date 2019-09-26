Son Dakika
İstanbul'da 15 artçı sarsıntı meydana geldi
Beşiktaş'ta olağanüstü seçim kararı
Silivri’de kuyumcuda deprem paniği kamerada
İmamoğlu, Twitter hesabından İstanbul'daki depreme ilişkin açıklama yaptı
İstanbul’da okullar tatil edildi
İstanbul'da okullar tatil....

Endonezya'da 6,8 büyüklüğünde deprem

Depremde 20 kişi öldü, 100'den fazla kişi yaralandı.

Genel 26.09.2019, 14:59 26.09.2019, 15:06
Endonezya'da 6,8 büyüklüğünde deprem
banner63

CAKARTA (AA) - Endonezya'nın Maluku eyaletinde 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

  Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu, merkez üssü eyaletin başkenti Ambon'un 40 kilometre kuzeydoğusundaki depremin yerin 10 kilometre altında kaydedildiğini bildirdi.

Ulusal Afet Yönetimi Ajansı (BNPB) Başkanı Agus Wibowo, deprem nedeniyle Ambon bölgesinde göçen evlerin altında kalan 20 kişinin hayatını kaybettiğini, 100'den fazla kişinin yaralandığını kaydetti.

Ambon'da onlarca ev, kamu binaları ve bir köprünün hasar gördüğünü açıklayan yetkililer, bölge genelinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Depremin ardından şu ana kadar da 54 artçı sarsıntı meydana geldiği aktarıldı.

Maluku eyaletindeki Ternate bölgesinde, 14 Temmuz'da meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde 6 kişi hayatını kaybetmişti.

banner62
#ambon #can kaybı #deprem #Endonezya #maluku eyaleti
Yorumlar (0)
24°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 26 Eylül 2019
İmsak 05:10
Güneş 06:33
Öğle 12:45
İkindi 16:07
Akşam 18:46
Yatsı 20:04
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Sivasspor 5 8
5. Denizlispor 5 8
6. Çaykur Rizespor 5 8
7. Galatasaray 5 8
8. Malatyaspor 5 7
9. Trabzonspor 5 6
10. Konyaspor 5 6
11. Beşiktaş 5 5
12. Başakşehir 5 5
13. Göztepe 5 5
14. Antalyaspor 5 5
15. Ankaragücü 5 5
16. Kasımpaşa 5 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Adana Demirspor 5 9
4. Fatih Karagümrük 5 9
5. Keçiörengücü 5 9
6. Bursaspor 5 9
7. Hatayspor 5 8
8. Altay 5 8
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 6 18
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
7. Tottenham 6 8
8. M. United 6 8
9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 6 8
11. Chelsea 6 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 14
2. Atletico Madrid 6 13
3. Athletic Bilbao 6 12
4. Granada 6 11
5. Barcelona 6 10
6. Real Sociedad 5 10
7. Sevilla 5 10
8. Villarreal 6 8
9. Real Betis 6 8
10. Getafe 6 7
11. Levante 6 7
12. Osasuna 6 7
13. Valencia 6 6
14. Real Valladolid 6 6
15. Deportivo Alaves 5 5
16. Celta de Vigo 5 5
17. Mallorca 6 4
18. Espanyol 5 4
19. Eibar 5 2
20. Leganés 6 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@