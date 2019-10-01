Son Dakika
Otogaza 27 kuruş zam
Hisarcıklıoğlu: "Karadeniz-Akdeniz yolu Ordu’yu Orta Doğu’ya bağlayacak”
"Türkiye kendi sınırlarını aşan bir umudun ve insanlık davasının adıdır"
Vatandaşın düşürdüğü parayı böyle alıp cebine koydu
İstanbul’da motosikletli polis timlerinde 206 polis göreve başladı
Tüketicinin tercihi siyah çekirdek oldu

Endonezya'da hükümet karşıtı gösteriler sürüyor

Endonezya'nın başkenti Cakarta’da, yolsuzlukla mücadele kanunu ile ceza kanunundaki bazı değişiklik tekliflerine karşı yapılan öğrenci protestolarında 210 kişi yaralandı, 649 kişi gözaltına alındı.

Genel 01.10.2019, 10:43 01.10.2019, 16:34
Endonezya'da hükümet karşıtı gösteriler sürüyor

CAKARTA (AA) - Endonezya'nın başkenti Cakarta’da, yolsuzlukla mücadele kanunu ile ceza kanunundaki bazı değişiklik tekliflerine karşı yapılan öğrenci protestolarında 210 kişi yaralandı, 649 kişi gözaltına alındı.

Cakarta Valisi Anies Baswedan, yaptığı açıklamada, dün akşam başkentin çeşitli noktalarında yolsuzlukla mücadele ve ceza kanunundaki değişikliklerin iptali amacıyla yapılan gösterilerde çıkan olaylarda 210 kişinin yaralandığını belirtti.

Hastaneye getirilen yaralılar arasından sadece 15 kişinin tedaviye ihtiyaç duyduğunu aktaran Baswedan, yaralıların kaçının güvenlik gücü ya da eylemci olduğuna ilişkin bilgi vermedi.

Gece geç saatlere kadar süren gösterilerde 649 kişinin gözaltına alındığını kaydeden emniyet yetkilileri de, güvenlik güçlerine saldırılması sonucu çatışmalar yaşandığını ve birçok noktada eylemcilerin kamu mallarına zarar verdiğini ifade etti.

Ülkede dün Makassar, Yogyakarta, Solo ve Bali gibi çeşitli bölgelerde de gösteriler düzenlenmişti.

Parlamento, 17 Eylül'de yolsuzlukla mücadele kanununu onaylamış ancak ceza kanununda değişiklikleri içeren tasarının onaylanması tepkiler üzerine askıya alınmıştı. 

Yolsuzlukla mücadele kanununda yapılan değişikliğin Yolsuzlukla Mücadele Kurumunu (KPK) zayıflattığı ve bunun yolsuzluğu artıracağından endişe ediliyor. 

Evlilik dışı birliktelik, eşcinsel ilişki, doktor kararı olmadan kürtaj yapılması ve devlet başkanına hakaret gibi eylemlerin suç kapsamına alınmasını öngören değişikliklere toplum üzerinde baskıyı artıracağı, insan hakları ve ifade özgürlüğünü kısıtlayacağı gerekçesiyle karşı çıkılıyor.

Hükümet ise gösterileri, "iktidarı yasa dışı yollardan devirmek isteyenlerin çabası" olarak nitelendiriyor.

Ülke genelinde hafta başından bu yana başkent dahil çeşitli kentlerde ilgili yasa değişikliklerine karşı öğrenci gösterileri düzenlenmişti. Yetkililer, gösterilerde çıkan çatışmada 3 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

#Cakarta #Endonezya #gözaltı #hükümet karşıtı gösteri #yaralı
Yorumlar (0)
28°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 01 Ekim 2019
İmsak 05:15
Güneş 06:38
Öğle 12:43
İkindi 16:01
Akşam 18:38
Yatsı 19:56
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 6 11
3. Gazişehir 6 11
4. Trabzonspor 6 9
5. Sivasspor 6 9
6. Konyaspor 6 9
7. Galatasaray 6 9
8. Başakşehir 6 8
9. Denizlispor 6 8
10. Antalyaspor 6 8
11. Ankaragücü 6 8
12. Çaykur Rizespor 6 8
13. Malatyaspor 6 7
14. Kasımpaşa 6 7
15. Göztepe 6 6
16. Beşiktaş 6 5
17. Kayserispor 6 3
18. Gençlerbirliği 6 2
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 6 13
2. Bursaspor 6 12
3. Ümraniye 6 11
4. Hatayspor 6 11
5. Adana Demirspor 6 10
6. Balıkesirspor 6 10
7. Keçiörengücü 6 10
8. Osmanlıspor 6 10
9. Fatih Karagümrük 6 9
10. İstanbulspor 6 9
11. Altay 6 9
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 6 5
15. Menemen Belediyespor 6 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 6 2
18. Eskişehirspor 6 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. Leicester City 7 14
4. Arsenal 7 12
5. West Ham 7 12
6. Tottenham 7 11
7. Chelsea 7 11
8. Bournemouth 7 11
9. Crystal Palace 7 11
10. M. United 7 9
11. Burnley 7 9
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 7 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 7 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Villarreal 7 11
9. Valencia 7 9
10. Real Valladolid 7 9
11. Eibar 7 8
12. Levante 7 8
13. Osasuna 7 8
14. Deportivo Alaves 7 8
15. Real Betis 7 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 7 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@