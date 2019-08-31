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Endonezya'da hicri yeni yıl kutlamaları

CAKARTA (AA) - Endonezyalı Müslümanlar, hicri yılbaşının gelişini çeşitli etkinliklerle kutladı.Ülkenin çeşitli eyalet ve şehirlerinde, hicri 1441 yılbaşı vesilesiyle camilerde düzenlenen etkinliğe katılan Müslümanlar, Kur'an-ı...

Genel 31.08.2019, 16:56 31.08.2019, 20:05
Endonezya'da hicri yeni yıl kutlamaları
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CAKARTA (AA) - Endonezyalı Müslümanlar, hicri yılbaşının gelişini çeşitli etkinliklerle kutladı.

Ülkenin çeşitli eyalet ve şehirlerinde, hicri 1441 yılbaşı vesilesiyle camilerde düzenlenen etkinliğe katılan Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim okudu, dualar etti.

Bazı kentlerde sokaklarda yürüyüş yapan kalabalık, salavat getirerek yeni yılın gelişini coşkuyla karşıladı.

Öte yandan başkent Cakarta'da meşaleli geçit töreni düzenlendi, kentin işlek noktası Bundaran HI'de de çeşitli kültürel aktiviteler yapıldı.

Hicri yeni yıl dolayısıyla ülkede yarın resmi tatil ilan edildi.

#Endonezya #etkinlik #hicri 1441. yıl #kutlama
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