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Endonezya'da hicri yeni yıl kutlamaları
CAKARTA (AA) - Endonezyalı Müslümanlar, hicri yılbaşının gelişini çeşitli etkinliklerle kutladı.Ülkenin çeşitli eyalet ve şehirlerinde, hicri 1441 yılbaşı vesilesiyle camilerde düzenlenen etkinliğe katılan Müslümanlar, Kur'an-ı...
Genel 31.08.2019, 16:56 31.08.2019, 20:05
CAKARTA (AA) - Endonezyalı Müslümanlar, hicri yılbaşının gelişini çeşitli etkinliklerle kutladı.
Ülkenin çeşitli eyalet ve şehirlerinde, hicri 1441 yılbaşı vesilesiyle camilerde düzenlenen etkinliğe katılan Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim okudu, dualar etti.
Öte yandan başkent Cakarta'da meşaleli geçit töreni düzenlendi, kentin işlek noktası Bundaran HI'de de çeşitli kültürel aktiviteler yapıldı.
Hicri yeni yıl dolayısıyla ülkede yarın resmi tatil ilan edildi.
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