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Endonezya'da 6,8 büyüklüğünde deprem
CAKARTA (AA) - Endonezya'nın Maluku eyaletinde 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu, merkez üssü eyaletin başkenti Ambon’un 40 kilometre kuzeydoğusundaki depremin yerin 10 kilometre altında...
Genel 26.09.2019, 03:38
CAKARTA (AA) - Endonezya'nın Maluku eyaletinde 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu, merkez üssü eyaletin başkenti Ambon’un 40 kilometre kuzeydoğusundaki depremin yerin 10 kilometre altında kaydedildiğini duyurdu.
Saumlaki bölgesinde de 22 Eylül’de 6,4 büyüklüğünde deprem olmuştu.
Maluku eyaletindeki Ternate bölgesinde, 14 Temmuz'da meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde 6 kişi hayatını kaybetmişti.
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