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Endonezya'da Güvenlik Bakanı'na bıçaklı saldırı
- Siyasi, Hukuk ve Güvenlik İşleri Koordinasyon Bakanı Wiranto, uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı
Genel 10.10.2019, 10:32
CAKARTA (AA) - Endonezya Siyasi, Hukuk ve Güvenlik İşleri Koordinasyon Bakanı Wiranto'nun uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandığı bildirildi.
Metro TV kanalının haberine göre, Güvenlik Bakanı Wiranto, Banten eyaletine bağlı Sindanghayu köyünde üniversite binası açılışı için yaptığı ziyarette kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğradı.
Saldırıda yerel polis şefinin de sırtından yaralandığı açıklanırken, hastaneye kaldırılan Wiranto'nun sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi.
Emniyet yetkilileri olaya ilişkin biri kadın 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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