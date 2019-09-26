Son Dakika
İstanbul'daki deprem Bahçelievler
Dünya Halter Şampiyonası'nda dereceye giremedi
Depreme AVM’de yakalanan vatandaşların panik anları kamerada
Çerkezköy’de terör operasyonu: 4 gözaltı
ABD’den Rusya’ya Suriye yaptırımı
KKTC Başbakanı Tatar’dan İstanbul’daki deprem dolayısı geçmiş olsun mesajı

Endonezya'da hükümet karşıtı gösteriler

- Başkent Cakarta ve Kendari kentinde yolsuzluk ve ceza kanununda yapılan değişikliklere karşı düzenlenen gösterilerde 2 kişi öldü

Genel 26.09.2019, 19:50
Endonezya'da hükümet karşıtı gösteriler

CAKARTA (AA) - Endonezya’da yolsuzlukla mücadele ve ceza kanununda yapılan değişikliklerin iptal edilmesi amacıyla düzenlenen gösterilerde 2 kişi hayatını kaybetti.

Kompas gazetesinin haberine göre, Sulawesi eyaletine bağlı Kendari kentinde yüzlerce öğrenci, yolsuzlukla mücadele kanunda yapılan değişikler ile ceza kanununda yapılması öngörülen değişikliklerin iptal edilmesi için gösteri düzenledi.

Polis ile göstericiler arasında çıkan çatışmada göğsünden yaralanan bir kişi yaşamını yitirdi.

Başkent Cakarta’da ise polisin biber gazı ile müdahale ettiği gösteride, solunum yolu rahatsızlığı olan bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Yetkililer, 200'ün üzerinde göstericinin gözaltına alındığını duyurdu.

Endonezya Parlamentosu, geçen hafta yolsuzlukla mücadele kanununu onaylamıştı. Ceza kanununda değişiklikleri içeren tasarının onaylanması ise tepkiler üzerine askıya alındı.

Göstericiler, yolsuzlukla mücadele kanununda yapılan değişikliğin Yolsuzlukla Mücadele Kurumu'nu (KPK) zayıflattığını ve bunun yolsuzluğu artıracağını ileri sürüyor.

Göstericiler ayrıca, evlilik dışı ve eş cinsel ilişki, doktor kararı olmadan kürtaj yapılması ve devlet başkanına hakaret gibi davranışların suç kapsamına alınmasını öngören ceza kanununda yapılacak değişikliklere karşı çıkıyor.

Eylemlerine devam eden göstericiler, değişikliklerin iptal edilmesini talep ediyor.

Hükümet ise gösterileri, "iktidarı yasa dışı yollardan devirmek isteyenlerin çabası" olarak nitelendiriyor.

#can kaybı #ceza tasarısı #Endonezya #Gösteri #yolsuzlukla mücadele kanunu
Yorumlar (0)
22°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 26 Eylül 2019
İmsak 05:10
Güneş 06:33
Öğle 12:45
İkindi 16:07
Akşam 18:46
Yatsı 20:04
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Sivasspor 5 8
5. Denizlispor 5 8
6. Çaykur Rizespor 5 8
7. Galatasaray 5 8
8. Malatyaspor 5 7
9. Trabzonspor 5 6
10. Konyaspor 5 6
11. Beşiktaş 5 5
12. Başakşehir 5 5
13. Göztepe 5 5
14. Antalyaspor 5 5
15. Ankaragücü 5 5
16. Kasımpaşa 5 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Adana Demirspor 5 9
4. Fatih Karagümrük 5 9
5. Keçiörengücü 5 9
6. Bursaspor 5 9
7. Hatayspor 5 8
8. Altay 5 8
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 6 18
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
7. Tottenham 6 8
8. M. United 6 8
9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 6 8
11. Chelsea 6 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 14
2. Atletico Madrid 6 13
3. Athletic Bilbao 6 12
4. Granada 6 11
5. Barcelona 6 10
6. Real Sociedad 5 10
7. Sevilla 5 10
8. Villarreal 6 8
9. Real Betis 6 8
10. Getafe 6 7
11. Levante 6 7
12. Osasuna 6 7
13. Valencia 6 6
14. Real Valladolid 6 6
15. Deportivo Alaves 5 5
16. Celta de Vigo 5 5
17. Mallorca 6 4
18. Espanyol 5 4
19. Eibar 5 2
20. Leganés 6 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@