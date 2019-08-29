Endonezya'da ırkçılık karşıtı gösteride çıkan çatışma

CAKARTA (AA) - Endonezya'nın Papua eyaletinde ırkçılık karşıtı gösteride çıkan çatışmada biri asker olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.



Kompas gazetesinin haberine göre, Papua Emniyet Şefi Rudolf Rodja, eyaletin Deiyai bölgesinde ırkçılık karşıtı gösteride çıkan olaylarda bir asker ve 2 eylemcinin öldüğünü açıkladı.



Rodja, dün yayımlanan haberlerde, gösteride güvenlik güçlerinin protestoculara ateş açması sonucu 6 kişinin öldüğü bilgisinin gerçeği yansıtmadığını aktardı.

Yetkililer ayrıca, olaylarda 6 güvenlik gücünün de yaralandığını ve tedavilerinin hastanede sürdüğünü ifade etti.

Hükümet, bölgede geçen haftadan bu yana ara ara devam eden gösteriler nedeniyle internet erişimini kısıtlarken, bölgeye binden fazla ek güvenlik gücü sevk etmişti.



Ülkede, 17 Ağustos Bağımsızlık Günü etkinliklerinde Surabaya'da Papualı öğrencilerin sözlü ve fiziksel ırkçı saldırıya uğradığı iddia edilmişti. Kutlamalara katılmadığı belirtilen öğrencilerin ise gözaltına alınması Batı Papua ve Papua eyaletinde tepkiyle karşılanmıştı.



1963'e kadar Hollanda kontrolündeki Papua bölgesi, bu tarihten sonra Endonezya topraklarına katılmıştı.

Endonezya kontrolündeki Papua bölgesinde, ayrılıkçı silahlı gruplar tarafından bağımsızlık yanlısı faaliyetler yürütülüyor.