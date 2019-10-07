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Endonezya'da yasa dışı balıkçılıkla mücadele
- Ülke kara sularında yasa dışı avlanan 21 balıkçı teknesi batırıldı
Genel 07.10.2019, 06:28
CAKARTA (AA) - Endonezya'da kaçak avlandığı gerekçesiyle el konulan 21 balıkçı teknesinin batırıldığı bildirildi.
Tempo gazetesinin haberine göre, yasa dışı avlandığı tespit edilerek el konulan ve çoğunluğu Vietnam bandıralı olduğu açıklanan 21 balıkçı teknesi, Batı Kalimantan eyaleti açıklarında batırıldı.
Pudjiastuti, kaçak avlanmaya karşı mücadelelerinin aralıksız devam edeceğini vurguladı.
Ülkede son 5 yılda yasa dışı avlanan en az 560 yabancı balıkçı teknesi batırıldı.
Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, 2014'te göreve geldiğinde, yasa dışı balıkçılığın ülke ekonomisini büyük ölçüde zarara uğrattığını belirtmiş, kaçak avcılıkta kullanılan balıkçı teknelerine karşı sert yaptırımlar uygulama kararı almıştı.
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