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Endonezya'dan Malezya'ya yayılan yangın dumanları
- Endonezya'daki orman yangınlarından Malezya'ya yayılan dumanın ay sonuna kadar etkisini sürdüreceği açıklandı
Genel 09.09.2019, 12:21
KUALA LUMPUR (AA) - Endonezya'nın Sumatra ve Kalimantan adalarında bir aydan fazladır süren orman yangınlarından çıkan ve rüzgarın etkisiyle Malezya'nın güney kentlerine yayılan duman bulutlarının etkisini bu ayın sonuna kadar sürdüreceği bildirildi.
Malezya Meteoroloji Biriminden bugün yapılan açıklamada, yangınlar nedeniyle oluşan dumanların Malezya Yarımadası ve Borneo Adası genelinde kuzey ve batı yönlerinde ilerleyeceği, dumanların etkisinin ise bu ayın sonuna kadar süreceği belirtildi.
Diğer yandan Malezya İslami Kalkınma Birimi (JAKIM) bütün camilere bugün yatsı namazından sonra yağmur yağması için kılınan "istiska" namazı kılma çağrısında bulundu.
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