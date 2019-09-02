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Endonezya'da zincirleme trafik kazası: 9 ölü, 19 yaralı
CAKARTA (AA) - Endonezya'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaşamını yitirdi, 19 kişi yaralandı.Republika gazetesinin haberine göre, Batı Cava eyaletinin Purwakarta bölgesinde 21 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında...
Genel 02.09.2019, 17:11
CAKARTA (AA) - Endonezya'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaşamını yitirdi, 19 kişi yaralandı.
Kazada 9 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.
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