Endonezya'nın Komodo adası turistlere kapatılmıyor
- Eyalet yönetimi, Komodo ejderine ev sahipliği yapan adayı 2020'de turistlere kapatma kararından vazgeçti
ANKARA (AA) - Endonezya'da Komodo ejderlerinin yaşadığı Komodo Adası'nın 2020'den itibaren geçici olarak turizme kapatılması kararından vazgeçildi.
BBC'nin haberine göre, Doğu Nusa Tenggera eyaleti yönetimi, temmuz ayında açıkladığı Komodo Adası'nın 2020'den itibaren geçici süreliğine turizm ve ikamete kapatılması kararını gözden geçirdi.
Vali Viktor Bungtilu Laiskodat, adanın turizme kapatılmayacağını, ancak adayı ziyaret etmek isteyenlerin yıllık 1000 dolar karşılığı, Komodo Adası'na bir yıl boyunca girebileceğini açıkladı.
Resmi haber ajansı Antara'ya göre, Ulusal Komodo Parkı'na girmek için özel ve normal olmak üzere iki tür üyelik olacak. Özel üyeler, ejderleri görmek için Komodo adasına girme iznine sahipken, normal üyeler ejderleri park dahilindeki diğer adalarda görebilecek.
Dünyanın en büyük kertenkele türü olan Komodo ejderlerinin boyu 3 metreyi bulabiliyor.
Komodo ejderinin ana vatanı olma özelliği taşıyan ve UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Komodo Adası'nın da içinde yer aldığı Ulusal Komodo Parkı'nda, 3 bine yakın Komodo ejderi bulunuyor.
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