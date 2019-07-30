Erbaş: 20 milyonu aşkın ihtiyaç sahibine yardım götüreceğiz

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle gerçekleştirecekleri vekaletle kurban organizasyonunda, yurt içinde ve dışında 20 milyondan fazla ihtiyaç sahibine yardım götüreceklerini söyledi.Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nda düzenlenen 'Vekaletle Kurban Programı Gönüllü Uğurlama Töreni'ne katıldı. Erbaş, kurban etlerini dünyanın dört bir yanına götürecek olan gönüllülere, "Allah yardımcınız olsun" dedi. 'Kurban' kelimesinin anlamının 'yakınlaştırmak' olduğunu belirten Erbaş, kurban ibadetinin, kişiyi Allah'a ve başka kişilere yakınlaştırdığını söyledi. Erbaş, "Bizler, kurban ibadeti sayesinde Afrika'dan Asya'ya, Uzak Doğu'dan Güney Amerika'ya, dünyanın her yerindeki insanlarla hayırsever milletimizin yardım elini buluşturmakta ve gönüllerini birbirine yaklaştırmaktayız. Her aşamasını büyük bir hassasiyetle takip ettiğimiz ve İslami usullere uygun olarak kestiğimiz kurbanları ülkemizdeki ihtiyaç sahiplerinin yanı sıra mülteci kamplarından savaş ve afet bölgelerine, kıtlık ve kuraklıkla mücadele eden ülkelerden bir Müslüman'ın selamına muhtaç kalan tecrit yerlerine kadar yedi kıtada gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktayız" diye konuştu.'6 BİN 500 KİŞİLİK EKİP'Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Türkiye Diyanet Vakfı ile birlikte 1993'ten bu yana dini esaslara uygun vekaletle kurban organizasyonunu gerçekleştirdiğini hatırlatan Erbaş, "Yurt içinde 72 il, 202 ilçenin 278 kesim noktasında, yurt dışında ise 149 ülkenin 443 bölgesinde mazlum ve muhtaç kardeşlerimize halkımızın yardım elini ulaştıracağız. Yurt içinde ve yurt dışında 20 milyonu aşkın ihtiyaç sahibine yardım götüreceğiz. Bayramı yeryüzündeki mazlum ve ihtiyaç sahibi kardeşleriyle idrak etmeyi tercih eden siz değerli görevli ve gönüllü dostlarımız başta olmak üzere bağış aşamasından kesilen kurbanların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına kadar ki süreçte yer alan şube görevlilerimiz, ülkemizdeki ve yurt dışındaki din görevlisi hocalarımızla yardımcı kuruluşlardaki çalışanlar olmak üzere yaklaşık 6 bin 500 kişilik bir ekiple bu hizmeti yerine getireceğiz" dedi.Ali Erbaş, konuşmasının ardından dünyadaki 7 kıtayı temsilen Bosna Hersek, Filistin, Etiyopya, Pakistan, Haiti, Yeni Zelanda ve Özbekistan'a gidecek gönüllülerle Türk bayrağı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, kendi kurban vekaletini de 'Vekaletle Kurban Programı'na verdiğini söyledi.