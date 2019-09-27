Erbaş'tan okul öncesi din eğitimi programı talebi

NEVŞEHİR (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Bir ilahiyat fakültesi öğrencimiz okul öncesi eğitimi de bitirirse o bizim için çok önemli faydalı işler yapacaktır veya eğitim fakültesinde okuyan bir öğrencimiz, ilahiyat fakültesinde çift ana dal programı yapar, bitirirse bu da bizim için çok önemli. Biz, rektörlerimizden, üniversitelerimizden şunu istiyoruz: Eğitim fakültelerinde okul öncesi din eğitimi programları açalım. Buna çok ihtiyacımız var." dedi.

Erbaş, "Öğrenci Buluşmaları" programı kapsamında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde (NEVÜ) öğrencilere konferans verdi.

NEVÜ Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki konferansta konuşan Erbaş, eğitimin İslam dini açısından önemine değinerek, ilk vahyin "oku" emrini içerdiğini anlattı.

Erbaş, "İlim, bizim medeniyetimizin en önemli ayağıdır. Rabbimiz bize okumaktan, öğrenmekten, kalemden bahsediyor. İlk inen ayetler olması nedeniyle manidar. Bütün insanlığın okumaktan, kalemden, kitaptan uzak kalmaması mesajı içeriyor. Öncelikle Kur'an-ı Kerim'i oku, anla, anlat, insanlık karanlıklardan aydınlığa çıksın. Bu mesajı Allah resulü aldı, görevini yaptı, 23 sene boyunca bu ayetleri insanlığa anlattı. Ondan öğrenenler bütün dünyaya yayıldı, kalemleri, kitapları ve mesajları ile insanlığı aydınlatmaya çalıştılar." ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak üniversitelerde okul öncesi dini eğitim programı açılmasını talep ettiklerini belirten Erbaş, ülke genelinde, 4-6 yaş grubunda yaklaşık 200 bin Kur'an kursu öğrencisi bulunduğunu, bu kurslarda eğitim niteliğinin daha da artması için bu tür bölümlerden mezun olacak öğrencilere ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Erbaş, üniversitede öğrenim gören öğrencilere de tavsiyede bulunarak, ilahiyat fakülteleri ile eğitim fakültelerinin okul öncesi eğitim bölümlerinde okuyan öğrencilerin çift ana dal programını bitirmesi halinde de bu kadrolarda görevlendirileceğini kaydetti.

İlmin, bir toplum için çok önemli olduğuna dikkati çeken Erbaş, şöyle konuştu:

"Bugünün üniversite gençleri hangi dalda eğitim alırsa alsın, kendini çok iyi yetiştirecek. Biz, ilahiyat fakültesi hocası olarak ve şu anda Diyanet İşleri Başkanı olarak sizlerden şunu bekliyoruz: Diyanet İşleri Başkanlığının çeşitli alanlarında görev yapacak kardeşlerimiz için ilahiyat fakültesi öğrencilerinin okul öncesi eğitim bölümlerinde çift ana dal programı yapmasını istiyoruz çünkü 4-6 yaş arası Kur'an kursu öğrencileri için daha nitelikli eğitim verecek öğreticilere sahip olmamız için. Bir ilahiyat fakültesi öğrencimiz okul öncesi eğitimi de bitirirse o bizim için çok önemli faydalı işler yapacaktır veya eğitim fakültesinde okuyan bir öğrencimiz, ilahiyat fakültesinde çift ana dal programı yapar, bitirirse bu da bizim için çok önemli. Biz, rektörlerimizden, üniversitelerimizden şunu istiyoruz: eğitim fakültelerinde okul öncesi din eğitimi programları açalım. Buna çok ihtiyacımız var. Bugün Milli Eğitim Bakanlığı bunu yapıyorum dese, o derslere girecek öğretmeni yok. Bu yüzden okul öncesi din eğitimi formasyonuna ihtiyacımız var çünkü çocuklarımızın 7 yaşından önce alması gereken temel dini bilgiler var. 7 yaşını geçtikten sonra ilk ve ortaokulda bunları vermek zorlaşıyor."

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak 4-6 yaş arası çocuklar için Kur'an kursu açtıklarını aktaran Erbaş, "Şu an 200 bine yakın öğrencimiz var ama bu derslere girmek için Milli Eğitim Bakanlığının Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz 360 kredilik sertifika programını bitirmeyi şart koşuyoruz. O dersleri alamayan bu derslere giremiyor. Üniversitelerimizin eğitim ve ilahiyat fakültelerinde böyle bir bölüm olsa oradan mezun olanların bu derslere girmesi çok daha faydalı olur. İnşallah bu bölümlerin her iki fakülte de açılmasını arzu ediyoruz." diye konuştu.

Konferans sonunda NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı tarafından Erbaş'a, günün anısına yöresel el sanatlarından seramik tabak hediye edildi. Erbaş da Bağlı'ya Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan dini kitaplardan verdi.